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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Cidades

Vila Fátima ganhará nova praça com área para esportes e convivência

Prefeito de Suzano, Pedro Ishi assinou ordem de serviço e participou do lançamento da pedra fundamental do espaço, que deve ser entregue até o fim do ano

30 maio 2026 - 14h36Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Prefeito de Suzano, Pedro Ishi assinou ordem de serviço e participou do lançamento da pedra fundamental do espaço, que deve ser entregue até o fim do anoPrefeito de Suzano, Pedro Ishi assinou ordem de serviço e participou do lançamento da pedra fundamental do espaço, que deve ser entregue até o fim do ano - (Foto: Mauricio Sordilli/Secop Suzano)

Com investimento de R$ 484,5 mil, a futura Praça do bairro Vila Fátima, em Palmeiras, teve sua ordem de serviço assinada neste sábado (30). O novo equipamento público será implantado na esquina das ruas Santa Clotilde e Santo Anastácio será deve ser entregue até o final do ano.

O espaço, com cerca de 950 metros quadrados, foi projetado para reunir atividades esportivas, lazer e convivência em um único local. O projeto prevê quadra para basquete 3x3, pista de skate, playground, academia ao ar livre, além de áreas com bancos, iluminação e paisagismo.

Durante a cerimônia, Pedro Ishi destacou que a iniciativa faz parte de um planejamento iniciado nos últimos anos para ampliar a oferta de áreas públicas voltadas ao lazer nos bairros da cidade. “Aqui na Vila Fátima encontramos um terreno muito adequado, com quase mil metros quadrados, onde vamos instalar um equipamento importante para o bairro, com diferentes modalidades esportivas para que a população possa utilizar”, afirmou.

Segundo o secretário municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, Samuel Oliveira, a nova praça foi planejada para atender moradores de diferentes idades e fortalecer a convivência comunitária. “É um equipamento que atende toda a comunidade”, destacou.

O novo equipamento integra o programa Suzano Mais Praças, iniciativa que busca ampliar os espaços públicos de convivência em diferentes regiões da cidade. O plano prevê a construção de novas praças e a revitalização de áreas já existentes, com foco na ocupação qualificada dos espaços urbanos e no incentivo às atividades esportivas e recreativas.

Entre as autoridades presentes estavam o secretário de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; o controlador-geral do município, César Braga; além de vereadores da Câmara de Suzano.

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