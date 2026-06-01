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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Região

'Prefeitura no Meu Bairro' leva mais de 1,8 mil atendimentos e serviços à região da Vila Margarida

Ação reuniu saúde, assistência social, Fundo Social, habitação, castração animal, exames, orientação profissional e mais de 50 serviços gratuitos perto da população

01 junho 2026 - 16h45Por da Reportagem Local
Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal promoveu 252 castrações de cães e gatos Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal promoveu 252 castrações de cães e gatos - (Foto: Isis Katarine/Secom FV)

No último sábado (30), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos realizou mais uma edição do programa Prefeitura no Meu Bairro, desta vez na região da Vila Margarida, levando serviços gratuitos e atendimento direto à população. Ao todo, a ação contabilizou mais de 1,8 mil atendimentos e serviços prestados, reforçando o compromisso da administração municipal em aproximar os serviços públicos dos moradores.

A iniciativa reuniu diversas secretarias municipais, proporcionando acesso facilitado a atendimentos de saúde, assistência social, orientação profissional, serviços habitacionais, defesa do consumidor, mobilidade urbana, proteção animal e atividades educativas para crianças.

A Saúde foi um dos grandes destaques da ação, concentrando 337 atendimentos. Entre os serviços ofertados estiveram atendimentos médicos, aferições de pressão arterial e testes de glicemia, testes rápidos, vacinação, atendimentos farmacêuticos, odontológicos e acolhimentos realizados pela equipe multiprofissional (E-Multi).

A prefeita Priscila Gambale acompanhou a ação e destacou a importância de descentralizar os serviços públicos. “Nosso objetivo é facilitar o acesso da população aos serviços da Prefeitura. Muitas vezes, a correria do dia a dia impede o morador de procurar atendimento, então levamos a Prefeitura até os bairros, oferecendo acolhimento, orientação e serviços essenciais perto de casa”, afirmou.

Outro importante destaque foi a atuação da Secretaria de Meio Ambiente, Verde e Proteção Animal, que promoveu 252 castrações de cães e gatos, ampliando o cuidado com os animais do município e incentivando a guarda responsável. Durante a ação, também foram doadas 244 mudas de plantas à população e arrecadados 20 quilos de tampinhas plásticas, por meio da troca solidária por ração, fortalecendo ações sustentáveis e de apoio à causa animal.

Na área da Assistência Social, foram realizados 49 atendimentos, incluindo acolhimentos do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e agendamentos do Cadastro Único, facilitando o acesso das famílias aos programas sociais.
A população também teve acesso a 40 exames oftalmológicos gratuitos, ampliando os cuidados com a saúde visual dos moradores. Já o Fundo Social de Solidariedade realizou a doação de mais de mil peças de roupas, fortalecendo o acolhimento às famílias em situação de vulnerabilidade.

Por meio do Protocolo Itinerante, a Secretaria de Administração realizou atendimentos relacionados aos serviços municipais, enquanto a Ouvidoria prestou orientações sobre canais de atendimento da Prefeitura. O Procon Municipal também participou da ação, oferecendo suporte e esclarecimentos sobre os direitos do consumidor.

Pensando também no lazer e acolhimento infantil, a Secretaria de Educação distribuiu 200 desenhos para colorir e 65 unidades do brinquedo Labubu, proporcionando atividades recreativas para os pequenos durante o evento.

O programa Prefeitura no Meu Bairro seguirá percorrendo diferentes regiões da cidade, fortalecendo o acesso aos serviços públicos, ampliando o atendimento humanizado e aproximando cada vez mais a Prefeitura dos moradores ferrazenses.

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