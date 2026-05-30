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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Região

Vacina contra a gripe será liberada para toda a população de Poá a partir desta segunda (1)

Imunizante contra o vírus Influenza estará disponível para maiores de seis meses em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município

30 maio 2026 - 14h27Por De Poá
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e o Cartão SUS A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e o Cartão SUS - (Foto: Irineu Júnior/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, ampliará a vacinação contra a gripe para toda a população a partir dos seis meses de idade na próxima segunda-feira (01/06). A medida tem como objetivo aumentar a cobertura vacinal e reduzir complicações causadas pelo vírus Influenza, principalmente com a aproximação das estações mais frias, período em que há maior circulação de doenças respiratórias. 

A ação, coordenada pelo Departamento de Vigilância Epidemiológica, será realizada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h45. Para receber a dose, é necessário apresentar documento com foto e o Cartão SUS. 

O secretário de Saúde de Poá destacou a importância da imunização como forma de prevenção e cuidado coletivo. “A ampliação da vacinação para toda a população é fundamental para aumentar a proteção dos moradores contra a gripe. A vacina é segura, eficaz e ajuda a reduzir casos graves, internações e complicações causadas pelo vírus Influenza, especialmente neste período do ano”, ressaltou o secretário. 

O prefeito Saulo Souza reforçou que a adesão da população é essencial para fortalecer a saúde pública no município. “Estamos trabalhando para garantir que a vacina esteja acessível a todos os moradores de Poá. A prevenção continua sendo a melhor forma de proteger vidas e evitar a sobrecarga no sistema de saúde, principalmente durante os meses mais frios”, afirmou. 

Combate à gripe 

A vacina disponibilizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) protege contra os vírus Influenza A H1N1, Influenza A H3N2 e Influenza B. O imunizante é atualizado anualmente de acordo com as mutações dos vírus mais circulantes, por isso a recomendação é que a vacinação seja realizada todos os anos. 

A principal finalidade da campanha é reduzir complicações, internações e a mortalidade decorrentes das infecções causadas pelo vírus Influenza, além de ampliar a proteção coletiva da população.

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