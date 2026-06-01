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Jornal Diário de Suzano - 30/05/2026
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Região

Homicídios caem 37,5% em abril no Alto Tietê

Ferraz e Arujá aumentaram nas ocorrências; Suzano caiu 33,33%

01 junho 2026 - 15h34Por Laura Barcelos - Da Reportagem Local
Homicídios caíram na região Homicídios caíram na região - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)

Os homicídios caíram 37,5% em abril deste ano comparado ao mesmo período de 2025. No quarto mês deste ano, foram cinco registros, contra oito do ano passado. Já no acumulado do ano a queda foi de 31,57%, saindo de 38 para 26 assassinatos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

As cidades de Ferraz de Vasconcelos e Arujá cresceram nas ocorrências em abril, passando de zero para um caso.

Na contramão, Itaquaquecetuba e Poá registraram a maior queda percentual de 100%, passando de um homicídio em abril de 2025 para nenhum neste ano. Em seguida aparece Mogi das Cruzes, que caiu de dois para um caso, 50%; e Suzano, que diminuiu de três para dois, 33,33%.

Por sua vez, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não registram casos nos dois anos.

Acumulado do ano

No primeiro quadrimestre do ano a queda foi de 31,57%. O Alto Tietê saiu de 38 casos entre janeiro e abril de 2025 para 26 no mesmo período deste ano.

Arujá e Salesópolis cresceram nas ocorrências, saindo de zero em 2025 para um caso neste ano.

Poá caiu de seis para duas ocorrências, diminuição de 66,66%, figurando com a maior diminuição percentual da região. Em seguida está Suzano e Ferraz, que caíram 50%. Suzano diminuiu de 12 para seis casos e Ferraz de quatro para dois. Mogi caiu de seis para cinco casos (-16%). Já Itaquá diminuiu de nove para oito homicídios (-11%). Santa Isabel manteve as ocorrências, com um caso em cada um dos anos.

Guararema e Biritiba não registram homicídios no período.  

Dados

CIDADE                ANO 25                ANO 26                %

MOGI                   6                             5                             -16,66%

ITAQUÁ               9                             8                             -11,11%

SUZANO              12                           6                             -50%

FERRAZ                4                             2                             -50%

POÁ                      6                             2                             -66,66%

ARUJÁ                  0                             1                             -

SANTA ISABEL   1                             1                             -

GUARAREMA    0                             0                             -

BIRITIBA              0                             0                             -

SALESÓPOLIS    0                             1                             -

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