Homicídios caem 37,5% em abril no Alto Tietê

Os homicídios caíram 37,5% em abril deste ano comparado ao mesmo período de 2025. No quarto mês deste ano, foram cinco registros, contra oito do ano passado. Já no acumulado do ano a queda foi de 31,57%, saindo de 38 para 26 assassinatos. Os dados foram divulgados pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).

As cidades de Ferraz de Vasconcelos e Arujá cresceram nas ocorrências em abril, passando de zero para um caso.

Na contramão, Itaquaquecetuba e Poá registraram a maior queda percentual de 100%, passando de um homicídio em abril de 2025 para nenhum neste ano. Em seguida aparece Mogi das Cruzes, que caiu de dois para um caso, 50%; e Suzano, que diminuiu de três para dois, 33,33%.

Por sua vez, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis não registram casos nos dois anos.

Acumulado do ano

No primeiro quadrimestre do ano a queda foi de 31,57%. O Alto Tietê saiu de 38 casos entre janeiro e abril de 2025 para 26 no mesmo período deste ano.

Arujá e Salesópolis cresceram nas ocorrências, saindo de zero em 2025 para um caso neste ano.

Poá caiu de seis para duas ocorrências, diminuição de 66,66%, figurando com a maior diminuição percentual da região. Em seguida está Suzano e Ferraz, que caíram 50%. Suzano diminuiu de 12 para seis casos e Ferraz de quatro para dois. Mogi caiu de seis para cinco casos (-16%). Já Itaquá diminuiu de nove para oito homicídios (-11%). Santa Isabel manteve as ocorrências, com um caso em cada um dos anos.

Guararema e Biritiba não registram homicídios no período.

Dados

CIDADE ANO 25 ANO 26 %

MOGI 6 5 -16,66%

ITAQUÁ 9 8 -11,11%

SUZANO 12 6 -50%

FERRAZ 4 2 -50%

POÁ 6 2 -66,66%

ARUJÁ 0 1 -

SANTA ISABEL 1 1 -

GUARAREMA 0 0 -

BIRITIBA 0 0 -

SALESÓPOLIS 0 1 -