Consórcio propõe Protocolo de Intenções à Secretaria de Agricultura

Com faturamento anual de cerca de R$ 1 bilhão, a agricultura é uma das principais atividades econômicas da região do Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat). Para fomentar o segmento, a diretoria do consórcio apresentou nesta segunda-feira (28), à Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, a proposta de criação de um Protocolo de Intenções. O convênio garantirá cooperação técnica entre o Condemat e a pasta.

Durante o encontro, o presidente do consórcio, Caio Cunha, prefeito de Mogi das Cruzes, destacou o potencial e a importância da agricultura para a região. “Estamos inseridos no Cinturão Verde do Estado e somos um dos maiores produtores de verduras, legumes, frutas e flores do Brasil. O território do Condemat possui mais de 100 mil hectares destinados à agricultura. Esses dados só reforçam a importância de se criar parcerias que fomentem o setor agrícola de nossa região. A expectativa é que esse convênio gere grandes resultados para as cidades”, reforçou.

O Protocolo de Intenções apresentado pela diretoria do Condemat tem a função de promover a execução conjunta de programas e projetos, além de estimular o intercâmbio em assuntos científicos e tecnológicos com a meta de construir soluções que ampliem a infraestrutura tecnológica no campo. A parceria prevê, ainda, a implementação de ações que visem a produção sustentável, a promoção de alimentos seguros e saudáveis, e a modernização da governança na gestão pública.

No encontro, que teve a participação do coordenador de Relações Institucionais da Secretaria de Estado de Agricultura e Abastecimento, José Luiz Fontes, do chefe de Gabinete da Pasta, José Carlos Gobbis Pagliuca, do coordenador da Coordenadoria de Desenvolvimento dos Agronegócios (CODEAGRO), Diogenes Kassaoka e do coordenador da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI), Francisco Martins, foram apresentadas algumas demandas da região.

Entre os pleitos estava o repasse de recurso para instalação da Casa do Mel, projeto elaborado por meio do Arranjo Produtivo Local (APL), a atualização da tabela da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), a modernização do Mercado do Produtor de Mogi, a destinação de recursos financeiros e doação de equipamentos para os municípios manterem as estradas rurais e patrulhas agrícolas, além do reforço no número de funcionários nas Casas de Agricultura.

O Condemat tem trabalhado para estimular a atuação das cooperativas, fomentar a agricultura familiar e promover a segurança alimentar na área. Um dos esforços do consórcio é a implantação, de forma regional, do Serviço de Inspeção Municipal, que traria mais desenvolvimento e investimentos para a região.

Participaram do encontro o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do Condemat, Felipe Almeida, secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes, o coordenador adjunto da Câmara Técnica de Agricultura, Thiago Severo, coordenador da Secretaria de Desenvolvimento de Ferraz de Vasconcelos, o secretário executivo do Condemat, Adriano Leite e o consultor para Assuntos Especiais da Prefeitura de Mogi das Cruzes, José Valverde.