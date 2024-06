Consórcio recebe secretária estadual e solicita ampliação de equipamentos sociais

O Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê e Região (CONDEMAT+) recebeu nesta quarta-feira (19) a nova secretária de Estado de Desenvolvimento Social, Andrezza Rosalém Vieira, na sede da entidade. O encontro para conhecer as experiências regionais bem-sucedidas serviu, também, para a solicitação de novos investimentos no território e ampliação de serviços para o atendimento da população LGBTQIAPN+ e pessoas em situação de rua, além do aluguel social para mulheres vítimas de violência, entre outros.

Esta é a terceira oportunidade, em menos de seis meses, que a região do CONDEMAT+ foi visitada por um titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o que mostra a importância estratégica dos serviços ofertados pelo consórcio.

Hoje, são três unidades voltadas ao Acolhimento Institucional para Mulheres em Situação de Violência/Casa Abrigo, Residência Inclusiva (para jovens e adultos com deficiência e com vínculos familiares rompidos) e República Jovem (para adolescentes de 18 a 21 anos desligados de abrigos), mantidas em cofinanciamento com o Estado e que atendem oito cidades (Arujá, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Santa Isabel e Suzano).

“Uma das maiores preocupações não é instalar um serviço, mas mantê-lo. A coparticipação do Governo do Estado na manutenção desses atendimentos é muito importante. Da mesma forma, os desafios sociais não param de crescer e, através da Câmara Técnica, o CONDEMAT+ busca alternativas para atendê-las. A proximidade com o Estado facilita muito, pois o apoio do Governo é essencial para viabilizar as soluções”, ressaltou o presidente do CONDEMAT+, Vanderlon Gomes.

Na lista de pedidos apresentada pelo consórcio estão a implementação de um equipamento regionalizado de acolhimento para população LGBTQIAPN+, garantia da continuidade dos serviços de alta complexidade de Assistência Social, a implantação de uma nova Residência Inclusiva na região, a ampliação do programa Bom Prato na área e a construção de novos Centros de Referência de Assistência Social (CRASs), além de outros pleitos.

De acordo com a secretária, as demandas entregues pelo CONDEMAT+ serão analisadas pela pasta e serão respondidas em breve. “Esta é uma região extremamente relevante em termos populacionais, de tamanho, de magnitude, no contexto econômico e também em termos sociais, pois quando a gente tem um desenvolvimento traz todas as questões atreladas ao social e as necessidades da população mais vulnerável”, disse.

O modelo de gestão regionalizada dos serviços do CONDEMAT+ foi elogiada pela chefe de Desenvolvimento Social. “O consórcio é uma excelente solução, que o Brasil ainda está engatinhando. Muitas vezes é melhor regionalizar e ter a oferta de todos os serviços do que os municípios pequenos, que em muitas ocasiões não tem condições de ofertar, e a população que precisa ficar sem. O CONDEMAT+ está maduro, pois já oferece serviços de maneira consorciada, o que não é simples”, analisou.

Participaram da reunião o prefeito de Arujá, Luís Camargo; o vice-prefeito de Guararema, Odvane Rodrigues; as presidentes dos Fundos Sociais de Ferraz de Vasconcelos, Aparecida Gambale; de Guarulhos, Elen Farias; de Igaratá, Selma Moraes e Souza; de Mairiporã, Lúcia Naf; de Santa Branca, Edna Barbosa; secretários municipais de Assistência Social e técnicos.