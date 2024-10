Construção de duas escolas avança e vai gerar mais 750 vagas em Itaquá

Duas pré-escolas em construção estão com a obra avançada em Itaquaquecetuba e, juntas, vão gerar 750 vagas para crianças de 4 e 5 anos. No Jardim Zélia, a unidade com 450 vagas está 90% concluída. Já a unidade entre os bairros Vila Celeste, Una e Quinta da Boa Vista chegou em 80% e atenderá 300 crianças. Com investimento de R$ 9,4 milhões, a escola do Zélia está em fase de acabamento com a instalação de pisos, revestimentos, pintura, elétrica e hidráulica.

A estrutura é composta por nove salas de aula, secretaria, salas de direção, coordenação, reunião, copa para funcionários, sanitários, cozinha, refeitório, pátio coberto, depósito de material de limpeza, lavanderia, almoxarifado, sala de leitura e playground.

O diferencial da unidade são os painéis solares. A escola recebeu a instalação de 170 módulos fotovoltaicos de 585W compostos por células que convertem a energia solar em energia elétrica.

Com essa fonte de energia limpa e renovável, será possível gerar uma economia significativa na conta de luz, além de contribuir para um mundo mais sustentável, reduzindo as emissões de gases do efeito estufa e preservando os recursos naturais.

"Estamos finalizando mais uma escola com alto padrão de qualidade. Outra novidade dessa unidade é a horta integrada para as crianças plantarem e colherem alimentos frescos", contou a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.

Já a pré-escola da Vila Celeste, que está sendo construída sem recurso público, conta com investimento de R$ 1,9 milhão de uma empresa privada e está em ritmo acelerado. Neste momento, está sendo feita a instalação do forro de gesso, revestimentos e aplicação da massa corrida. A próxima fase será a instalação do piso.

O espaço possui seis salas de aula, secretaria, sala de direção, coordenação, copa para funcionários, sanitários, cozinha, refeitório, pátio, depósito de material de limpeza, lavanderia, almoxarifado, playground e estacionamento.

"Com as duas novas unidades, chegaremos a 33 entregues em menos de quatro anos. Itaquá é uma nova cidade. Estamos trabalhando para evoluir ainda mais. As famílias e as crianças terão a oportunidade de desfrutar de uma estrutura e ensino impecáveis. Todos merecem esse cuidado", completou o prefeito Eduardo Boigues.