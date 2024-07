Convenção confirma candidatura de Diogo Pernoca a prefeito de Poá pelo Podemos

Mais de 3,5 mil pessoas estiveram no Espaço de Evento Batuíra, no Centro de Poá, na noite desta segunda-feira (29) para acompanhar a convenção partidária que ratificou o nome do vereador por três mandatos e ex-presidente da Câmara de Vereadores, Diogo Pernoca, para a disputa a prefeitura de Poá.

Pernoca oficializou a aliança de partidos composta pelas siglas Podemos, Agir, Mobiliza e Solidariedade, com 60 nomes que vão disputar as vagas para o Poder Legislativo. O espaço ficou lotado de candidatos, amigos, apoiadores e militantes dos partidos que disputam as eleições municipais.

Além das presenças dos presidentes dos diretórios municipais das legendas coligadas, a convenção partidária recebeu as visitas do deputado federal Rodrigo Gambale (PODE), e da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, além de vereadores e lideranças do Alto Tietê.

Os presidentes dos partidos que integram a coligação partidária abriram a convenção, ressaltando o compromisso de Diogo Pernoca com as reais necessidades da população. O presidente do Podemos de Poá, Edinho do Kemel, também esteve no evento.

O deputado federal Rodrigo Gambale lembrou da primeira vez que conheceu o candidato do Podemos, e exaltou o exemplo de superação em sua primeira campanha eleitoral, em 2012, onde se manteve firme ante às dificuldades.

A presidente nacional Renata Abreu, por sua vez, reafirmou que Pernoca mantém um compromisso contínuo com a população de Poá, e que sua “preparação” vem ocorrendo ao longo dos últimos doze anos.

A esposa de Pernoca, Leia, lembrou os últimos 14 anos de lutas e vitórias, ressaltando as qualidades e o compromisso do marido com o povo. “Sei o quanto ele está preparado. Tenho acompanhado suas lutas e suas noites em claro. Posso dizer que ele é um bom marido e será um grande prefeito”, afirmou.

Pernoca agradeceu a presença de todos em uma noite de segunda-feira, e falou das dificuldades passadas na pré-campanha, incluindo tentativas de sabotagem da coligação por adversários políticos, e exaltou o compromisso do ex-secretário municipal, Professor Humberto (Educação).

Pernoca falou da jornada de elaboração do Plano de Governo Participativo, com as caravanas do “Vim te Ouvir” nos bairros, como um instrumento de democracia direta na criação das propostas que serão aplicadas nos próximos quatro anos em todos os bairros, reforçando a necessidade de governar a partir dos bairros e de suas necessidades, mas sem descuidar da zeladoria e das necessidades da região central.

O candidato falou de seu trabalho como vereador nos últimos 12 anos e ressaltou alguns momentos, como os cortes de gastos enquanto presidente da Câmara, e a aprovação do projeto de Lei que diminuiu o número de vagas no Poder Legislativo, e das tentativas de retaliação. Pernoca reforçou que as ações tiveram como princípio o zelo ao dinheiro público, incentivando o Poder Executivo a tomar medidas que ajudassem a população.

“Passamos por uma prova e vencemos, pois Deus não dorme. Poá vai voltar a prosperar. Um prefeito tem que gostar das pessoas e saber a dor do povo. Ver hoje as pessoas aqui, o sorriso no rosto de cada um, é muito gratificante”, declarou. “Poá é uma cidade pronta. Temos um orçamento de R$500 milhões para uma cidade de 100 mil habitantes, mas venderam que a cidade não tem dinheiro. Temos que devolvê-la ao povo. Esta cidade é nossa, é do povo”, afirmou.

Ao final, Pernoca reforçou seu compromisso enquanto gestor público em servir à comunidade como um projeto para a cidade, e não para benefício pessoal. “Não fiquei rico na política e vim para ajudar quem mais precisa. Todo poaense merece ser feliz”, concluiu.

Professor Humberto

O ex-secretário, Professor Humberto, cotado para assumir o posto de vice na chapa de Pernoca, ressaltou os últimos dias de articulação política envolvendo o seu partido, e reforçou que as tentativas de o tirar da disputa não afetarão seu compromisso com o projeto para a cidade capitaneado por Pernoca.

“Existem pessoas boas e pessoas ruins em toda a parte. E eu escolhi ficar do lado do bem, e não há direito que me compre. Não irão me derrubar. Minha luta será com ele até a vitória”, declarou.

Com a convenção, os candidatos estão confirmados pelos partidos e deverão apresentar toda a documentação e seguir as regras da Justiça Eleitoral. A campanha oficial começa no dia 16 de agosto, com a eleição marcada para o dia 6 de outubro.