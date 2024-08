Convenção vai confirmar Fabiano do PT como candidato a prefeito de Itaquá

Neste sábado (3) acontece a convenção promovida pela Federação Brasil da Esperança composta pelos partidos PT, PV e PCdoB, juntamente com a coligação formada pelo PRD, PSOL e Agir. O evento marca um passo significativo na campanha do pré-candidato a prefeito de Itaquá, Fabiano do PT. A convenção será na Rodovia Alberto Hinoto Nº 3540, Jardim Nova Itaquá, a partir das 10 horas.

Durante a convenção, será anunciado o nome do pré-candidato a vice-prefeito que acompanhará Fabiano na disputa eleitoral. O evento tem como objetivo principal fortalecer alianças e traçar estratégias. "Nossa convenção é um momento crucial para reforçarmos nossas alianças e alinharmos nossas estratégias. Queremos construir uma cidade onde todos tenham oportunidades e qualidade de vida", declarou Fabiano do PT.

O evento será uma oportunidade para os partidos e seus membros se reunirem, discutirem propostas e apresentarem suas ideias.

Fabiano Soares, conhecido como Fabiano do PT, de 33 anos, é vice-presidente estadual do PT São Paulo e pré-candidato a prefeito de Itaquaquecetuba. Formado em Recursos Humanos, Fabiano nasceu em Maceió, Alagoas, mas vive no bairro Louzada há 27 anos.

Casado e pai de uma filha, Fabiano começou sua trajetória política ainda jovem, participando de movimentos estudantis e atuando como dirigente em organizações como a UMES, UPES e UBES. Aos 16 anos, ele se filiou ao Partido dos Trabalhadores (PT).