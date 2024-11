Coordenadora de Direito do Unipiaget é a primeira mulher do Alto Tietê eleita Conselheira Estadual

A advogada e professora Patrícia Braga, coordenadora do curso de Direito do Unipiaget, foi eleita Conselheira Estadual da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção São Paulo (OAB-SP), tornando-se a primeira mulher do Alto Tietê a conquistar essa posição. Sua eleição representa um marco importante para a representatividade feminina na advocacia, trazendo novas perspectivas e visibilidade para a inclusão de mulheres no cenário jurídico.

O cargo de Conselheira Estadual é um dos mais relevantes na advocacia paulista, responsável por decisões estratégicas para a classe, como a análise de processos éticos e discussões de pautas institucionais. “A posição permite colaborar diretamente no fortalecimento da advocacia e na promoção da justiça em nosso estado. Meu compromisso é ampliar as ações voltadas à igualdade de gênero e fomentar uma advocacia cada vez mais inclusiva e forte”, destacou Patrícia.

A eleição de Patrícia também traz benefícios significativos para o curso de Direito do Unipiaget. “Essa conquista aumenta a visibilidade da nossa instituição e fortalece nossa conexão com a prática profissional, o que enriquece a experiência dos nossos alunos. Eles terão contato direto com conteúdos atualizados e uma visão aprofundada do mercado jurídico”, afirmou a professora.

Segundo Patrícia, essa proximidade com a OAB-SP permitirá ao curso desenvolver parcerias para eventos, palestras e outras atividades práticas que aprimoram a formação acadêmica dos estudantes. “É um ganho não apenas para mim, mas para toda a nossa comunidade acadêmica. A representatividade feminina que buscamos reforçar é um sinal de que estamos no caminho certo, incentivando cada vez mais jovens advogadas e alunos a ocuparem espaços de relevância no setor jurídico”, disse.

A eleição de Patrícia Braga como Conselheira Estadual consolida o Unipiaget como referência no ensino jurídico na região do Alto Tietê, reforçando o compromisso da instituição com uma formação de qualidade e alinhada às demandas do mercado.

Para quem quer seguir na carreira jurídica, no UNIPIAGET você encontra o melhor curso de Direito do Alto Tietê, reconhecido com nota máxima no MEC e com maior índice de aprovação na OAB. O centro universitário oferece uma estrutura pensada exclusivamente para o Ensino Superior com aulas 100% presenciais, prática em laboratórios bem equipados desde o início do curso e uma equipe de professores na sua maioria mestres e doutores. Atualmente, é a melhor instituição de ensino superior do Alto Tietê pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o IGC/ENADE/MEC.

