"Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem" arrecada mais de 6,1 toneladas de alimentos

Mais de seis toneladas de alimentos, além de cerca de cinco mil itens de higiene foram arrecadados durante a segunda edição da “Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem”, organizada pela Suzano, maior produtora mundial de celulose e referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do eucalipto. O evento, realizado no município de Suzano, em parceria com a Chelso Sports e com o apoio da Prefeitura, reuniu cerca de mil participantes no último domingo (18/08). A ação esportiva contou com as modalidades corrida de 5 km e 10 km, e caminhada de 5 km.

Ao todo, as doações dos participantes somaram 10.828 itens, entre eles arroz, óleo de cozinha, feijão, macarrão, creme dental, shampoo e sabonete. Todos os produtos arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano, que fará a entrega para entidades beneficentes e famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

“Conseguimos arrecadar um volume expressivo de alimentos e produtos de higiene pessoal e devemos isso ao empenho e espírito solidário dos participantes. Além disso, foi uma excelente oportunidade de proporcionar momentos de lazer e bem-estar para nossos(as) colaboradores(as) e para a comunidade. Ações como essa refletem no incentivo à prática de atividades físicas e hábitos saudáveis e na promoção da solidariedade, o que reforça o nosso direcionador que diz que: só é bom para nós se for bom para o mundo”, destaca Marcelo de Mello, diretor de Segurança, Saúde, Qualidade de Vida e Facilities da Suzano.

A entrega oficial dos donativos será realizada pelo time de voluntários da Suzano.