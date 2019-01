CPTM conclui intervenções na Estação Mogi das Cruzes

Nesta quinta-feira (31/1), serão entregues as obras de acessibilidade na Estação Mogi das Cruzes, na Linha 11-Coral (Luz – Estudantes). Com isso, todas as estações da Linha 11-Coral, no Alto Tietê, passam a ter itens de acessibilidade.

O investimento foi de cerca de R$ 628 mil e contemplou a ampliação do saguão da estação Mogi das Cruzes, que ganhou sanitário acessível unissex, além da instalação de rampas com corrimãos para acesso à estação e às plataformas 1, 2 e 3, piso tátil direcional e de alerta nas plataformas, e ajustes nas bilheterias com a ampliação do balcão e a instalação de intercomunicadores.

Também foi instalada nova comunicação visual e tátil no saguão, nos acessos e plataformas. Na área externa, foi feito o rebaixamento da calçada. Com isso, a estação ganhou, ainda, uma vaga para embarque e desembarque de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Outra intervenção foi a implantação de uma lombo-faixa na rodovia Henrique Eroles, na área lateral da estação.

A passagem assistida para travessia dos passageiros entre as plataformas foi reformada e recebeu a aplicação de material antiderrapante e piso de alerta lateral.