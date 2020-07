CPTM reduz tempo de viagem da Linha 12-Safira de 62 para 52 minutos

A Linha 12-Safira da CPTM, que liga a Estação Brás a Calmon Viana, teve o tempo de viagem entre as duas estações reduzidas em 10 minutos – de 62 para 52 – por conta de novas sinalizações e obras no trecho que inclui 13 estações e consiste em uma importante ligação entre a região do Alto Tietê e o centro da capital paulista.

A linha é sinuosa e, com o uso de trens antigos, necessitava de reduções de velocidade para garantir a segurança das viagens. “Mas desde 2019 fizemos diversos estudos que mostravam que, com a modernização dos trens que circulam na via, seria possível aumentar a velocidade em alguns trechos”, explica Sérgio Luís Silva, Gerente de Manutenção de Via Permanente e Estrutura Civil da CPTM.

Além disso, em abril deste ano a Prefeitura de São Paulo concluiu uma obra no córrego Tiquatira, entre as estações Tatuapé e Engenheiro Goulart, o que também permitiu o aumento da velocidade no trecho. Também nas proximidades de Engenheiro Goulart, onde também começa a Linha 13-Jade, uma obra da própria CPTM também foi capaz de eliminar a necessidade da redução da velocidade média.

A redução de quase 20% no tempo de viagem na Linha 12-Safira é importante e vai beneficiar os passageiros, mas o tempo pode diminuir ainda mais. Isto porque outras obras, como nas proximidades das estações São Miguel Paulista e Calmon Vian,a podem possibilitar que os trens circulem com mais velocidade e sem abrir mão da segurança.

“Sabemos da importância desta linha para a população da zona leste de São Paulo e do Alto Tietê, e por isso estamos trabalhando para tornar a viagem mais rápida, confortável e segura para todos”, afirma Pedro Moro, presidente da CPTM.