CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 20 e 21 de junho

Os passageiros que utilizam as linhas da CPTM devem ficar atentos às mudanças operacionais que serão realizadas neste sábado (20) e domingo (21), para a execução de obras de manutenção, melhorias e modernização ao longo da via férrea.

Confira o que muda:

Sábado (20)

Linha 11-Coral

- Das 21h até o fim da operação, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 na Estação Calmon Viana. Das 22h também até o fim da operação, na Estação Tatuapé, o embarque e desembarque serão feitos pela plataforma 1. A alteração é necessária para troca de trilhos e carga e descarga de materiais de via no trecho da Estação Tatuapé e pintura da passarela metálica na Estação Calmon Viana.



Linha 12-Safira

- Das 23h30 até o fim da operação comercial, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 2 das estações Jardim Romano e Engenheiro Manuel Feio. A alteração acontece para manutenção preventiva da máquina de chave.



Linha 10-Turquesa

- Das 23h até o fim da operação, os passageiros devem utilizar a plataforma 1 para embarque e desembarque na Estação Guapituba e a plataforma 3 na Estação Mauá. No trecho entre as duas estações, haverá serviços de manutenção preventiva e carga de materiais inservíveis.

Domingo (21)

Linha 11-Coral

- Durante toda a operação comercial, os trens partem e chegam à Estação da Luz, sem circulação até a Estação Palmeiras-Barra Funda. Como opção, os passageiros podem utilizar os trens das Linhas 10-Turquesa. A estratégia será para a reforma do Viaduto Orlando Murgel, de responsabilidade da Prefeitura.

- Já na Estação Tatuapé, também durante a operação comercial, os passageiros embarcam e desembarcam pela plataforma 3, para alinhamento de AMV.

- Entre 23h e o fim da operação, os passageiros devem embarcar e desembarcar na plataforma 3 da Estação Estudantes e na plataforma 4 da Estação Mogi das Cruzes. A mudança será para alinhamento de AMV, correção de cota de salvaguarda, substituição de trilhos, limpeza de faixa e execução de soldas.



Linha 12-Safira

- Do início da operação comercial até 19h30, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 nas estações São Miguel Paulista e Itaim Paulista. As mudanças acontecem para a implantação de forro no mezanino da Estação Jardim Helena-Vila Mara e implantação de redutor de vãos no primeiro carro, na plataforma 2.

- Do início da operação comercial até 19h30, os trens circulam em ambos os sentidos pela plataforma 1 na Estação Jardim Helena-Vila Mara. Já das 20h30 até o fim da operação comercial, o embarque e desembarque serão pela plataforma 2. As mudanças acontecem para a implantação de forro no mezanino da estação e implantação de redutor de vãos no primeiro carro.



Linha 10-Turquesa

- Entre 9h e 20h, os passageiros devem embarcar e desembarcar pela plataforma 2 nas estações Guapituba e Ribeirão Pires. Na Estação da Luz, o desembarque e embarque serão pela plataforma 2. As alterações são necessárias para a manutenção da via permanente.

Expresso Aeroporto

- Durante todo o domingo, os trens partem e chegam à Estação da Luz. Como opção, os passageiros podem utilizar os trens da Linha 10-Turquesa para circular entre as estações Luz e Palmeiras-Barra Funda. Além disso, o intervalo será de 1h durante toda a operação. A mudança ocorre para a reforma do Viaduto Orlando Murgel, de responsabilidade da Prefeitura.

Os colaboradores estarão à disposição para auxiliar os passageiros nos seus deslocamentos. Todas as mudanças na operação estão sendo informadas aos passageiros por avisos sonoros, painéis eletrônicos e sinalização no local. É possível também acompanhar pelas redes sociais da companhia e esclarecer dúvidas pelos canais de atendimento: Central de Relacionamento no 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.



Sobre a CPTM

A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos é uma operadora de transporte ferroviário de passageiros, com 1,2 milhão de passageiros transportados por dia útil. Diariamente, os trens percorrem cerca de 53,5 mil km, ou 1,3 volta em torno da Terra, em 1.551 viagens programadas. Juntas, as quatro linhas da CPTM somam 142 km de extensão, dos quais 74 km estão na capital paulista, que também conta com 18 estações do total de 41. A CPTM atende os moradores de 12 municípios, incluindo a capital.