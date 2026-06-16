Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 16 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 16/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Lei do Artesão de Suzano é apresentada à secretária de Turismo de Poá

Categoria recebe grande atenção por parte da administração municipal suzanense, com mais de 600 carteirinhas emitidas

16 junho 2026 - 17h41Por De Suzano
Secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, o secretário municipal Mauro Vaz e a coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, se reuniram para discutir a Lei do ArtesãoSecretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, o secretário municipal Mauro Vaz e a coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, se reuniram para discutir a Lei do Artesão - (Foto: Gabriel Lima/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, recebeu nesta terça-feira (16/06) a secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, para apresentar as políticas públicas desenvolvidas no município em apoio aos profissionais do artesanato.

Durante a visita, ela foi recebida pelo secretário municipal Mauro Vaz e conheceu detalhes da Lei do Artesão, do chamamento público, da emissão das carteirinhas de identificação profissional e dos pontos de comercialização disponibilizados aos trabalhadores do setor.

A agenda reforçou o reconhecimento regional das iniciativas implantadas em Suzano para valorizar o artesanato, ampliar as oportunidades de geração de renda e fortalecer a economia criativa. Atualmente, o município já contabiliza mais de 600 carteirinhas emitidas aos profissionais cadastrados.

“Apresentamos todo o trabalho desenvolvido em Suzano, desde o chamamento público e a legislação municipal até a identificação dos profissionais e a criação de espaços para comercialização. É uma política que valoriza os nossos artesãos e contribui diretamente para a geração de renda”, destacou Vaz.

A coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, ressaltou que o intercâmbio de experiências contribui para o fortalecimento do segmento em toda a região. “É muito importante compartilhar as iniciativas que desenvolvemos e mostrar como a organização dos profissionais, a regulamentação da atividade e a ampliação dos espaços de venda podem transformar o artesanato em uma importante fonte de renda. Essa troca também permite que os municípios conheçam boas práticas e avancem juntos na valorização dos artesãos”, afirmou.

Os interessados em se tornar artesãos cadastrados em Suzano deverão aguardar a publicação do próximo chamamento público, cuja previsão é para setembro deste ano. Após a divulgação, os candidatos poderão entrar em contato pelo telefone (11) 4742-9579 para realizar o agendamento da Prova de Confecção.

Deixe seu Comentário

Leia Também

No Japão, vice-presidente do Bunkyo Suzano participa de cursos, visitas técnicas e até Undokai
Cidades

No Japão, vice-presidente do Bunkyo Suzano participa de cursos, visitas técnicas e até Undokai

Secretário acompanha visita de representante de programa federal de segurança alimentar
Cidades

Secretário acompanha visita de representante de programa federal de segurança alimentar

Suzano ganha prêmio por sistema inovador de avaliação do ensino
Cidades

Suzano ganha prêmio por sistema inovador de avaliação do ensino

USFs promovem ações de conscientização sobre diabetes e combate à violência contra idosos
Cidades

USFs promovem ações de conscientização sobre diabetes e combate à violência contra idosos

Inscrições para 1ª Corrida e Caminhada Rústica no Parque do Mirante estão abertas
Cidades

Inscrições para 1ª Corrida e Caminhada Rústica no Parque do Mirante estão abertas

Prefeitura apresenta proposta de LDO 2027 no valor de R$ 1,78 bilhão
Cidades

Prefeitura apresenta proposta de LDO 2027 no valor de R$ 1,78 bilhão