Lei do Artesão de Suzano é apresentada à secretária de Turismo de Poá

A Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, recebeu nesta terça-feira (16/06) a secretária de Turismo de Poá, Débora de Lucrezio, para apresentar as políticas públicas desenvolvidas no município em apoio aos profissionais do artesanato.

Durante a visita, ela foi recebida pelo secretário municipal Mauro Vaz e conheceu detalhes da Lei do Artesão, do chamamento público, da emissão das carteirinhas de identificação profissional e dos pontos de comercialização disponibilizados aos trabalhadores do setor.

A agenda reforçou o reconhecimento regional das iniciativas implantadas em Suzano para valorizar o artesanato, ampliar as oportunidades de geração de renda e fortalecer a economia criativa. Atualmente, o município já contabiliza mais de 600 carteirinhas emitidas aos profissionais cadastrados.

“Apresentamos todo o trabalho desenvolvido em Suzano, desde o chamamento público e a legislação municipal até a identificação dos profissionais e a criação de espaços para comercialização. É uma política que valoriza os nossos artesãos e contribui diretamente para a geração de renda”, destacou Vaz.

A coordenadora de Artesanato de Suzano, Vanessa Cury, ressaltou que o intercâmbio de experiências contribui para o fortalecimento do segmento em toda a região. “É muito importante compartilhar as iniciativas que desenvolvemos e mostrar como a organização dos profissionais, a regulamentação da atividade e a ampliação dos espaços de venda podem transformar o artesanato em uma importante fonte de renda. Essa troca também permite que os municípios conheçam boas práticas e avancem juntos na valorização dos artesãos”, afirmou.

Os interessados em se tornar artesãos cadastrados em Suzano deverão aguardar a publicação do próximo chamamento público, cuja previsão é para setembro deste ano. Após a divulgação, os candidatos poderão entrar em contato pelo telefone (11) 4742-9579 para realizar o agendamento da Prova de Confecção.