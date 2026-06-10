Cultura de Ferraz visita exposição 'Sou o Outro do Outro' em São Paulo

Na última terça-feira (09), a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos proporcionou aos servidores da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo uma visita à exposição “Sou o outro do outro”, da artista britânica Es Devlin, realizada na Casa Bradesco, em São Paulo.

A iniciativa teve como objetivo promover a troca de experiências, estimular novas perspectivas e ampliar o repertório cultural dos profissionais que atuam no município. A vivência contribui para a construção de ideias inovadoras e para o fortalecimento das futuras ações culturais desenvolvidas em Ferraz de Vasconcelos.

Segundo a secretária de Cultura e Turismo, Ana Rosa Augusto, proporcionar momentos como esses para os servidores ajuda a ampliar a visão de mundo dos servidores.

“Quando visitamos uma exposição como essa, não é só a exposição que estamos vendo, é o comportamento dos funcionários, é o modo como o processo criativo foi desenvolvido, o tipo de iluminação usada e isso traz uma gama de novas experiências para os nossos funcionários”, ressaltou.

A exposição traz uma reflexão sobre como os seres humanos desenvolvem a personalidade e perspectiva de vida a partir do meio em que vivem, ou seja, dos livros lidos, das músicas escutadas e das pessoas com quem se relacionam.