Escolas Municipais de Ferraz iniciam a temporada de festas juninas no próximo sábado

Os meses de junho e julho são marcados por uma temporada muito especial para todos os brasileiros, as festas juninas e julinas, e as Escolas Municipais de Educação Básica (Emebs) de Ferraz de Vasconcelos, já estão se organizando com a programação dos festejos que começam a partir do próximo sábado, 13 de junho.

O mês inteiro será dedicado ao evento e cada escola seguirá o seu cronograma de brincadeiras como pescaria, corrida das argolas, corrida do saco, entre outras.

É claro que não podem faltar as comidas típicas, arroz doce, pé de moleque, paçoca e pastel trarão aquele toque tradicional para as comemorações.

Segundo a secretária de Educação, Paula Trevizolli, essa é uma ótima época do ano para unir a população com a comunidade escolar.

“As festas juninas são um momento tradicional no cronograma escolar e sempre temos grandes expectativas para a participação da comunidade. Os pais e familiares vão até a escola para assistir às apresentações dos seus filhos, o que os aproxima do dia a dia das crianças”, pontuou.

As festas nas escolas se encerram no dia 11 de julho, a entrada é gratuita e todas as pessoas sem restrições podem participar.