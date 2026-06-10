Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Procon orienta sobre compra de figurinhas e álbuns da Copa na região

Consumidor que alegue ter sido lesado, será necessário demonstrar que houve alguma irregularidade por parte do fornecedor e que isso gerou prejuízo

10 junho 2026 - 08h00Por Guilherme Cerqueira - da Reportagem Local
Procon das cidades da região mantêm orientações sobre a compra de figurinhas e álbum da Copa Procon das cidades da região mantêm orientações sobre a compra de figurinhas e álbum da Copa - (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

As unidades do Procon das cidades da região mantêm orientações sobre a compra de figurinhas e álbum da Copa do Mundo. As pessoas que compraram o álbum da Copa do Mundo e se sentiram lesadas por não completar o mesmo, não poderão recorrer ao órgão, no entanto.


O consumidor que alegue ter sido lesado, será necessário demonstrar que houve alguma irregularidade por parte do fornecedor e que isso gerou prejuízo. A documentação que comprove o abuso deve ser tangível e o consumidor deve levar a uma unidade do Procon.


Constatada prática abusiva ou propaganda enganosa, o consumidor poderá exigir o cumprimento da oferta anunciada, a substituição do produto ou serviço, a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.
Em Ferraz de Vasconcelos já foram registradas duas reclamações e diversas indignações relacionadas ao álbum. Em Suzano, até o momento não houve nenhum registro.


Reclamações e indignações mais comentadas ao Procon de Ferraz: repetição de figurinhas dentro do mesmo pacote; como é feita e quais o critérios da distribuição das figurinhas no território brasileiro; se todas as figurinhas são impressas na mesma quantidade, e como funciona o processo de montagem de cada pacote.


O Procon de Ferraz destaca que a maior parte da procura pelo órgão é apenas para esclarecer dúvidas e nem sempre formalizam a reclamação. 


O mesmo está localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco, e atende a população de segunda a sexta das 9 horas às 15 horas para abertura de reclamações e até às 16h30 para orientação. Não é necessário realizar agendamento.


Já o Procon de Suzano está localizado na rua Baruel, 126, no Centro. 


O atendimento presencial à população é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, com abertura de reclamações até às 16 horas. Por sua vez, as sextas-feiras são reservadas para audiências de conciliação. Atendimentos também podem ser feitos por meio dos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Priscila anuncia avanço de obras de recapeamento em ruas de Ferraz
Região

Priscila anuncia avanço de obras de recapeamento em ruas de Ferraz

Procon Móvel de Arujá atende no Parque Rodrigo Barreto nesta quarta-feira (10)
Região

Procon Móvel de Arujá atende no Parque Rodrigo Barreto nesta quarta-feira (10)

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras e comemorações do Dia dos Namorados
Região

Procon de Ferraz orienta consumidores para compras e comemorações do Dia dos Namorados

Coração de torcedor sofre mesmo?
Região

Coração de torcedor sofre mesmo?

Poá reforça prevenção ao câncer de mama com chegada da Carreta da Mamografia
Região

Poá reforça prevenção ao câncer de mama com chegada da Carreta da Mamografia

2 ª Feira Ciranda ProAC promove artesanato, cultura e formação para mulheres do Alto Tietê
Região

2 ª Feira Ciranda ProAC promove artesanato, cultura e formação para mulheres do Alto Tietê