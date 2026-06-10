Procon orienta sobre compra de figurinhas e álbuns da Copa na região

As unidades do Procon das cidades da região mantêm orientações sobre a compra de figurinhas e álbum da Copa do Mundo. As pessoas que compraram o álbum da Copa do Mundo e se sentiram lesadas por não completar o mesmo, não poderão recorrer ao órgão, no entanto.



O consumidor que alegue ter sido lesado, será necessário demonstrar que houve alguma irregularidade por parte do fornecedor e que isso gerou prejuízo. A documentação que comprove o abuso deve ser tangível e o consumidor deve levar a uma unidade do Procon.



Constatada prática abusiva ou propaganda enganosa, o consumidor poderá exigir o cumprimento da oferta anunciada, a substituição do produto ou serviço, a devolução dos valores pagos, devidamente corrigidos.

Em Ferraz de Vasconcelos já foram registradas duas reclamações e diversas indignações relacionadas ao álbum. Em Suzano, até o momento não houve nenhum registro.



Reclamações e indignações mais comentadas ao Procon de Ferraz: repetição de figurinhas dentro do mesmo pacote; como é feita e quais o critérios da distribuição das figurinhas no território brasileiro; se todas as figurinhas são impressas na mesma quantidade, e como funciona o processo de montagem de cada pacote.



O Procon de Ferraz destaca que a maior parte da procura pelo órgão é apenas para esclarecer dúvidas e nem sempre formalizam a reclamação.



O mesmo está localizado na Avenida Governador Jânio Quadros, 967, Parque São Francisco, e atende a população de segunda a sexta das 9 horas às 15 horas para abertura de reclamações e até às 16h30 para orientação. Não é necessário realizar agendamento.



Já o Procon de Suzano está localizado na rua Baruel, 126, no Centro.



O atendimento presencial à população é de segunda a sexta-feira, das 8 horas às 17 horas, com abertura de reclamações até às 16 horas. Por sua vez, as sextas-feiras são reservadas para audiências de conciliação. Atendimentos também podem ser feitos por meio dos telefones (11) 4744-7322 e (11) 4744-7461.