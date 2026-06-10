Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 10 de junho de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 10/06/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Prefeitura de Ferraz vacina trabalhadores das indústrias do município

Ação ocorre todos os anos nesta época do ano para reforçar a saúde da população promovendo a imunização no local de trabalho

10 junho 2026 - 13h08Por De Ferraz
A ação visa reforçar a saúde da população neste período de invernoA ação visa reforçar a saúde da população neste período de inverno - (Foto: Isis Katherine/SecomFV)

Com a chegada do frio, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos já deu início ao cronograma da vacinação dos trabalhadores nas indústrias do município. A ação visa reforçar a saúde da população neste período de inverno, com a facilidade da imunização no local de trabalho, bastando levar um documento com foto e a carteira de vacinação. No ano passado, mais de 5,5 mil trabalhadores foram vacinados.

A comunicação e o aviso do cronograma são feitos pelo RH das empresas junto aos trabalhadores. A ação foi iniciada no último dia 28 de maio na Radial Transportes e segue por várias fábricas da cidade até o próximo dia 30 de junho, em horário previamente combinado com a direção das empresas.


Nesta semana, a equipe da Vigilância Epidemiológica esteve também no Paço Municipal, da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, atualizando a caderneta dos servidores com as vacinas em atraso e promovendo a imunização contra a gripe. A ação já é tradicional no município e ocorre todos os anos. Nesta semana, as empresas Autoplast, Textura e Cia, Nova Pintura e Elmebra receberão as equipes da saúde para imunizar os seus trabalhadores.


A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Celma Pereira, informou que a execução deste cronograma das ações de vacinação se refere a um trabalho integrado extra muro já desenvolvido pela Prefeitura de Ferraz. A vacinação ocorre também  nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) existentes no município.


A empresas que tiverem interesse de recebe a ação de vacinação, deverá formalizar por e-mail para a Vigilância Epidemiológica. No e-mail e importante informar o Nome da empresa, telefone para contato, endereço, numero total de funcionários, nome de um funcionário que a vigilância posa entrar em contato.

E-mail: viep.saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br
Telefone: 11 917743838

Deixe seu Comentário

Leia Também

SP investiga novo caso suspeito de Ebola e reforça vigilância na rede estadual
Região

SP investiga novo caso suspeito de Ebola e reforça vigilância na rede estadual

Cultura de Ferraz visita exposição 'Sou o Outro do Outro' em São Paulo
Região

Cultura de Ferraz visita exposição 'Sou o Outro do Outro' em São Paulo

Escolas Municipais de Ferraz iniciam a temporada de festas juninas no próximo sábado
Região

Escolas Municipais de Ferraz iniciam a temporada de festas juninas no próximo sábado

Região do Alto Tietê tem 229 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 229 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Tietê e Pinheiros passam a ser monitorados por satélite e inteligência artificial
Região

Tietê e Pinheiros passam a ser monitorados por satélite e inteligência artificial

Procon orienta sobre compra de figurinhas e álbuns da Copa na região
Região

Procon orienta sobre compra de figurinhas e álbuns da Copa na região