Prefeitura de Ferraz vacina trabalhadores das indústrias do município

Com a chegada do frio, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos já deu início ao cronograma da vacinação dos trabalhadores nas indústrias do município. A ação visa reforçar a saúde da população neste período de inverno, com a facilidade da imunização no local de trabalho, bastando levar um documento com foto e a carteira de vacinação. No ano passado, mais de 5,5 mil trabalhadores foram vacinados.

A comunicação e o aviso do cronograma são feitos pelo RH das empresas junto aos trabalhadores. A ação foi iniciada no último dia 28 de maio na Radial Transportes e segue por várias fábricas da cidade até o próximo dia 30 de junho, em horário previamente combinado com a direção das empresas.



Nesta semana, a equipe da Vigilância Epidemiológica esteve também no Paço Municipal, da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, atualizando a caderneta dos servidores com as vacinas em atraso e promovendo a imunização contra a gripe. A ação já é tradicional no município e ocorre todos os anos. Nesta semana, as empresas Autoplast, Textura e Cia, Nova Pintura e Elmebra receberão as equipes da saúde para imunizar os seus trabalhadores.



A coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Maria Celma Pereira, informou que a execução deste cronograma das ações de vacinação se refere a um trabalho integrado extra muro já desenvolvido pela Prefeitura de Ferraz. A vacinação ocorre também nas 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) existentes no município.



A empresas que tiverem interesse de recebe a ação de vacinação, deverá formalizar por e-mail para a Vigilância Epidemiológica. No e-mail e importante informar o Nome da empresa, telefone para contato, endereço, numero total de funcionários, nome de um funcionário que a vigilância posa entrar em contato.

E-mail: viep.saude@ferrazdevasconcelos.sp.gov.br

Telefone: 11 917743838