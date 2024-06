Cultura de Itaquá lança campanha 'Compartilhe uma história: doe um livro'

A Secretaria de Cultura de Itaquaquecetuba lançou a campanha "Compartilhe uma história: doe um livro" para promover a leitura, atualizar e diversificar o acervo da Biblioteca Municipal Professor Aroldo de Azevedo.

O local atende amantes de leitura, estudantes, pesquisadores e, inicialmente, a ideia é que os novos exemplares reforcem as atividades literárias na cidade, como a Bancada Literária, o Clube do Aroldo (clube do livro) e os saraus.

"Queremos que os livros parados nas prateleiras dos munícipes possam ganhar vida novamente nas mãos de novos leitores. É comum ter apreço, mas é ainda mais especial alcançar outros amantes de livros", contou a secretária de Cultura, Vanessa Almeida.

"Cada livro doado é uma nova possibilidade de aprendizado, diversão e inspiração para os leitores. Estamos formando novos cidadãos. A campanha é um convite para espalhar novas histórias e conhecimento", completou o prefeito Eduardo Boigues.

Com exceção de livros didáticos, apostilas e enciclopédias, qualquer tipo de livro pode ser entregue na sede da pasta, localizada na avenida Ver. João Fernandes da Silva, 53 - Vila Virgínia, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.