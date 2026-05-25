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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Região

Cursinho Pré-Vestibulinho inicia em Ferraz com cerca de 145 estudantes aprovados em Ferraz

Projeto pretende preparar os alunos para ingressarem nas Etecs e Institutos Federais

25 maio 2026 - 18h33Por De Ferraz
Cerca de 145 estudantes foram aprovados na primeira faseCerca de 145 estudantes foram aprovados na primeira fase - (Foto: Camille Melo/Secom FV)

A Secretária de Educação de Ferraz de Vasconcelos realizou neste sábado (23) a abertura do Cursinho Preparatório Pré-Vestibulinho na quadra da Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Primorosa Jorge do Nascimento, na Vila Santo Antônio. 

O cursinho preparatório está em sua 4ª edição e visa preparar os estudantes de 9° ano para ingressarem nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e nos Institutos Federais (IF).  

Cerca de 145 estudantes foram aprovados na primeira fase. Os alunos realizaram uma prova e os  melhores colocados receberam brindes para o incentivo aos estudos durante o período no cursinho. 

A prefeita Priscilla Gambale esteve presente no evento e deixou uma mensagem de encorajamento aos alunos: “Haverão dias em que vocês não sentirão vontade de acordar cedo e vir para o cursinho, mas não deixem esses pensamentos ruins entrarem na cabeça de vocês. O cursinho é uma oportunidade única para o seu futuro. Utilizem o espaço e aproveitem esse período para adquirir o máximo de conhecimento.” argumentou.

O aluno Heitor está muito animado para assistir à primeira aula. “Eu já conheço alguns dos professores e sei que são ótimos. Sei que muitos alunos bons foram aprovados e espero no futuro ser um deles”, relatou. 

As aulas do cursinho serão realizadas todos os sábados pela manhã até meados de novembro.

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