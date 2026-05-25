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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Conscientização

Maio Laranja promove conscientização sobre combate ao abuso infantil em escola estadual de Ferraz

Ação realizada na Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande reuniu estudantes em atividades educativas, culturais e de sensibilização sobre a proteção de crianças e adolescentes

25 maio 2026 - 13h48Por Secom FV
A atividade foi realizada na Escola Estadual Martha Calixto CazagrandeA atividade foi realizada na Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande - (Foto: Isis Katarine / Secom FV)

A Secretaria de Assistência Social de Ferraz de Vasconcelos promoveu, nesta segunda-feira (25), uma ação especial em alusão ao Maio Laranja, campanha nacional de conscientização e enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Esta atividade foi realizada na Escola Estadual Martha Calixto Cazagrande, localizada na Rua Presidente Castelo Branco, 51, na Vila Sofia.

Voltada aos alunos dos sextos, sétimos e oitavos anos, a programação teve como principal objetivo ampliar o diálogo sobre a importância da prevenção, denúncia e proteção integral de crianças e adolescentes, fortalecendo a conscientização dentro do ambiente escolar.

Durante a ação, os estudantes participaram de uma palestra educativa com orientações sobre identificação de situações de violência, formas de prevenção e os canais de denúncia disponíveis para a população. A iniciativa também contou com apresentações teatrais e da orquestra, utilizando a arte e a cultura como ferramentas de sensibilização e reflexão sobre o tema.

O secretário de Assistência Social, Marcos Rogério de Oliveira Santos, destacou a importância de promover debates educativos junto ao público jovem para fortalecer a rede de proteção no município. “Levar informação e conscientização para dentro das escolas é essencial para fortalecer a prevenção e o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Precisamos unir poder público, escolas, famílias e sociedade para garantir proteção, acolhimento e segurança às nossas crianças e adolescentes”, afirmou.

A mobilização integra o conjunto de ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social ao longo do Maio Laranja, mês dedicado à conscientização e ao enfrentamento da violência sexual contra crianças e adolescentes em todo o país.
 

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