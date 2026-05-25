Prefeitura de Mogi lança 'Gripômetro', painel de informações sobre a gripe em tempo real

A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou, nesta segunda-feira (25/05), o “Gripômetro”, um painel digital de monitoramento em tempo real dos casos de gripe e Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) registrados na rede municipal de saúde. A ferramenta está disponível no site oficial da administração municipal (mogidascruzes.sp.gov.br) e reune informações estratégicas para acompanhamento da situação epidemiológica da cidade.

O sistema consolida dados coletados nas unidades de urgência e emergência do município e permitirá o acompanhamento em tempo real do número de atendimentos relacionados a síndromes gripais, perfil dos pacientes, cobertura vacinal contra a influenza, evolução clínica dos casos e taxa de pacientes vacinados e não vacinados entre os atendidos.

A iniciativa representa um avanço da estratégia implantada pela Secretaria Municipal de Saúde e Bem-Estar no último dia 15 de maio, quando passou a ser incluída, na triagem dos pronto atendimentos municipais, a informação sobre a vacinação contra a gripe.

Agora, com a ampliação da plataforma, o município passa a contar com uma central pública de inteligência epidemiológica, capaz de identificar públicos mais vulneráveis, regiões com menor cobertura vacinal e possíveis cenários de pressão sobre o sistema de saúde.

O “Gripômetro” também exibirá dados nacionais e estaduais de alerta relacionados às doenças respiratórias. O monitoramento acompanha o cenário epidemiológico apontado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que vem registrando aumento das internações por influenza A, rinovírus e vírus sincicial respiratório (VSR) em todo o País. Segundo o boletim InfoGripe, divulgado pela instituição, o crescimento dos casos de SRAG tem atingido especialmente crianças pequenas e idosos.

Dados nacionais apontam ainda que a influenza A lidera as mortes entre os casos positivos de SRAG no Brasil e que o rinovírus tem impulsionado o aumento das internações entre crianças e adolescentes. De janeiro a maio deste ano, foram registrados mais de 63 mil casos de SRAG no Brasil, enquanto que, no mesmo período do ano passado, foram pouco mais de 56 mil, um aumento de 12%. Além da transparência dos dados, o objetivo da ferramenta é fortalecer a capacidade de resposta da rede municipal, permitindo ações mais rápidas de prevenção, vacinação, comunicação e organização dos atendimentos.

“A informação salva vidas. O Gripômetro permitirá que a Prefeitura acompanhe, em tempo real, a evolução dos casos de gripe na cidade e tome decisões com mais agilidade para proteger a população, principalmente crianças, idosos e pacientes mais vulneráveis”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli.

A prefeita também destacou a preocupação da administração municipal com o aumento das internações pediátricas por doenças respiratórias e reforçou o pedido encaminhado ao Governo do Estado para implantação de leitos de UTI infantil no município.

“Estamos acompanhando com muita atenção o crescimento das doenças respiratórias em todo o País e já solicitamos ao Governo do Estado apoio para ampliação da estrutura hospitalar de Mogi das Cruzes, incluindo leitos de UTI infantil, que hoje só existem no Hospital Luzia de Pinho Melo, mas em quantidade insuficiente para a nossa cidade. Nosso compromisso é antecipar cenários e garantir atendimento adequado às nossas crianças”, acrescentou.

O vice-prefeito, Téo Cusatis, também ressaltou a importância do novo painel para o planejamento da saúde pública municipal. “O Gripômetro transforma dados em ação. É uma ferramenta transparente e estratégica, que permitirá respostas mais rápidas da gestão pública diante do aumento das síndromes respiratórias. Além disso, reforça a conscientização sobre a importância da vacinação”, afirmou.

Dados atuais

Até esta segunda-feira (25/05), o município vacinou 68.278 pessoas.

A meta é alcançar 110.063 pessoas do público-alvo, composto por: idosos (60+), crianças (6 meses a menores de 6 anos), gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde/educação, caminhoneiros e pessoas com doenças crônicas.

Desde o dia 15 de maio, dos 5.789 pacientes atendidos nas unidades de pronto-atendimento do município, 4.146 não tomaram vacina contra a gripe este ano; 1.433 tomaram e 210 não souberam informar.

A campanha de vacinação contra a gripe segue em andamento em Mogi das Cruzes, com atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs). A vacina é considerada a principal forma de prevenção contra casos graves, internações e mortes causadas pela influenza.