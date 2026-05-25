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Jornal Diário de Suzano - 23/05/2026
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Segurança Pública

Polícia Civil de SP faz operação de combate a esquema de fraudes financeiras contra idosos

Mandados de busca e apreensão e de prisão temporária foram cumpridos na capital paulista, em Mogi das Cruzes e Santo André

25 maio 2026 - 12h11Por Agência SP
Celulares, notebooks e ao menos seis veículos de luxo foram apreendidos para perícia.Celulares, notebooks e ao menos seis veículos de luxo foram apreendidos para perícia. - (Foto: Reprodução Internet)

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), da Polícia Civil de São Paulo, deflagrou nesta segunda-feira (25) uma operação para desarticular uma quadrilha envolvida em golpes financeiros contra idosos. Ao todo, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão e outros três de prisão temporária na capital paulista e nas cidades de Mogi das Cruzes e Santo André.

Os trabalhos, coordenados por policiais da 2ª Delegacia de Investigações Gerais (DIG), que apura crimes contra estelionato e fraude, revelaram um esquema que envolvia duas empresas do mercado financeiro que aplicavam golpes em série.

As vítimas, na maioria idosas, eram atraídas por meio de ligações ou redes sociais, com falsas promessas de redução de juros, renegociação de dívidas e venda de cursos para aprender a usar aplicativos de Inteligência Artificial inexistentes.

As apurações começaram após denúncias encaminhadas pelos canais oficiais da Polícia Civil. Desde então, os investigadores realizaram análises de dados, levantamento de imagens e trabalhos de campo para identificar os integrantes da organização criminosa e a estrutura utilizada para aplicar os golpes.

“O bando se aproveitava da vulnerabilidade das vítimas para criar uma falsa sensação de segurança e credibilidade. Era uma estrutura organizada, com divisão de funções e estratégias para dificultar a identificação dos responsáveis”, afirmou o delegado Fúlvio Mecca.

Com base nas provas reunidas durante a investigação, o Poder Judiciário autorizou os mandados cumpridos nesta segunda-feira. Os três alvos da ação foram conduzidos à delegacia. Celulares, notebooks e ao menos seis veículos de luxo foram apreendidos para perícia.

 

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