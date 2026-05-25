Fundo Social de Arujá lança Campanha do Agasalho 'Nada aquece mais que a solidariede'

O Clube Kaikan tornou-se palco da solidariedade em Arujá na noite de sexta-feira (dia 22), durante o lançamento oficial da Campanha do Agasalho 2026 "Nada aquece mais que a solidariedade", que este ano mantém o tema e a conexão entre o gesto de doar e o impacto na comunidade mais vulnerável. Com o objetivo de aquecer o corpo e a alma de quem mais precisa, o evento marcou o início de uma mobilização que, em edições anteriores, já contabilizou cerca de 40 mil peças de roupas arrecadadas. Sob a regência do maestro Matheus Samorano e ao som da Banda Sinfônica Municipal, autoridades e lideranças civis deram a largada para a ação que, a partir deste sábado (dia 23) e até 31 de agosto, contará com mais de 50 pontos de coleta distribuídos estrategicamente por prédios públicos, comércios e escolas da cidade.

A iniciativa é capitaneada pelo Fundo Social de Solidariedade de Arujá, em uma parceria consolidada com a Associação dos Condomínios Horizontais de Arujá e Região (ACONDA), a União dos Condomínios (UNICON) e a SPMAR. "Esta campanha tem feito a diferença na vida de milhares de famílias e esse resultado é fruto do engajamento de toda a sociedade", afirmou a presidente em exercício do Fundo Social, Monalisa Ventura.

Já o presidente da Aconda e presidente de honra da Unicon, Cássio Kineipe, reforçou a importância da mobilização coletiva: "Unir os condomínios e empresas em prol desta causa é essencial para alcançarmos quem mais precisa".

Para a presidente da Câmara, Professora Cris, a ação legislativa também se soma ao esforço: "Apoiar iniciativas que aquecem os corações dos arujaenses é um compromisso de todos nós", afirmou, representando todos os vereadores.

Durante a cerimônia, o prefeito Luis Camargo destacou a relevância da parceria entre o Poder Público e a Sociedade Civil para mitigar os efeitos das baixas temperaturas. "Nada, literalmente, aquece mais que a solidariedade. Ver a cidade unida neste propósito mostra a força do nosso povo, em cuidar uns dos outros", declarou o chefe do Executivo.

O vice-prefeito Rodolfo Machado, o secretário municipal de Cultura Rogério da Padaria, a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), Regina Campanelli e o delegado Rogério Alves Pereira, entre outras autoridades, também marcaram presença.

O encontro também serviu para salientar que as doações cheguem com agilidade às famílias assistidas, mantendo o histórico de transparência que transformou a iniciativa em um dos pilares do atendimento social no município.

O lançamento foi pontuado por entregas simbólicas que garantiram o aporte inicial de cobertores novos para o estoque do Fundo Social. A concessionária SPMAR oficializou a doação de 50 unidades destinadas às famílias arujaenses, enquanto a Administração Municipal realizou a entrega de outros mil cobertores, assegurando uma reserva imediata para o início dos atendimentos.

Com o encerramento dos protocolos e a apresentação da Banda Sinfônica, a mobilização agora ganha as ruas, contando com o apoio da população para manter o fluxo de arrecadações durante todo o período de inverno. E, para mais informações sobre os pontos de coleta, basta acessar o site da Prefeitura (www.prefeituradearuja.sp.gov.br) ou ligar para o Fundo Social no 4651-4097.