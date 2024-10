Damasio recebe bancada de vereadores do PL e debate prioridades para Mogi

O Presidente do PL de Mogi das Cruzes e deputado estadual, Marcos Damasio, se reuniu na manhã desta quinta-feira (31) com os vereadores eleitos pelo partido para tratar das propostas e projetos para o próximo ano. O parlamentar reforçou seu compromisso de trabalho e a parceria com a Prefeitura e Câmara Municipal.

Estiveram presentes os vereadores Malu Fernandes, Felipe Lintz, Mauro do Salão, Vitor Emori, Clodoaldo e Farofa - atual presidente da Câmara Municipal. Juntos, eles representam 26% da votação nas eleições deste ano - a maior bancada mogiana.

“Este encontro é para mais uma vez parabenizar todos vocês, vereadores eleitos pelo PL - o partido com a maior bancada de vereadores em Mogi, e reforçar nosso compromisso de trabalho pela cidade e por vocês, eleitos e não eleitos. Afinal, o resultado destas eleições é graças aos esforços de todo o time”, afirmou o deputado.

O vice-prefeito eleito, Teo Cusatis, participou do encontro representando a prefeita eleita pelo PL, Mara Bertaiolli - a primeira prefeita da história em Mogi. “Temos um grande desafio à frente e contamos com o apoio e união de todos para resolver os problemas e garantir uma cidade melhor em todos os segmentos”, disse Teo.

Presente na reunião, o presidente estadual da legenda, Tadeu Candelaria, falou sobre a vitória histórica em Mogi: “Tivemos aqui, sob o comando do deputado e presidente municipal do PL, Marcos Damasio, excelente resultado pro partido e com certeza um novo marco de desenvolvimento para Mogi das Cruzes”.

Entre as lutas do deputado para a cidade, Damasio destaca a isenção de impostos para os hortifrutis minimamente processados, mais investimentos no combate à violência doméstica, avanços na educação, saúde e inclusão de pessoas com deficiência. “Estamos levando as demandas de Mogi para o Governo do Estado. Com diálogo e bons projetos, colocaremos a cidade novamente na rota do desenvolvimento”, reforçou o parlamentar.