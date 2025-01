Damasio reforça luta pela abertura da Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes ainda este ano

O deputado estadual Marcos Damasio reforçou no começo desta semana, a importância da Maternidade Municipal de Mogi das Cruzes, uma antiga reivindicação da população mogiana, que deve finalmente iniciar os atendimentos às gestantes ainda este ano. A afirmação foi feita após a visita técnica do secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva, ao equipamento localizado no distrito de Braz Cubas. A obra, concluída em 2019, segue sem funcionamento devido à falta de recursos adicionais para sua ativação.

Damasio ressaltou que a formalização da parceria entre o Governo do Estado e o município, autorizada pelo governador Tarcísio Gomes de Freitas, representa um marco para a saúde pública de Mogi. “Essa maternidade é uma demanda histórica da nossa cidade. Com o aval do Governador, estamos adotando todas as medidas administrativas, técnicas e operacionais para garantir que ela se torne realidade e ofereça atendimento digno e de qualidade à população”, afirmou o parlamentar.

A unidade, que custou R$ 38 milhões, foi projetada para funcionar como um centro completo de atendimento à mulher e à gestante, desafogando outras unidades, como a Santa Casa, e liberando leitos para outras especialidades, como ortopedia e traumatologia. Durante a visita, o secretário estadual destacou que serão necessários R$ 12 milhões em investimentos para equipar e iniciar os atendimentos no local. O cronograma prevê a entrega do equipamento no segundo semestre deste ano.

Além da abertura da maternidade, Damasio também defende outras pautas importantes para a saúde pública da cidade, como a reabertura do Pronto-Socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo, administrado pelo Governo do Estado. Caso isso não seja possível, o deputado sugere que seja viabilizada a construção de um Pronto-Socorro Municipal, com o apoio do Estado e em parceria com a Prefeitura de Mogi das Cruzes.

“Os temas que estou apresentando refletem prioridades históricas e urgentes para a saúde de Mogi. A maternidade e a ampliação da estrutura de urgência e emergência são fundamentais para garantir atendimento de qualidade à nossa população. Continuarei defendendo essas pautas junto ao Governo do Estado até que sejam atendidas”, destacou Damásio.

O deputado reforçou que seguirá acompanhando de perto os desdobramentos para garantir que a Maternidade Municipal esteja plenamente funcional no menor prazo possível, representando um grande avanço para a saúde pública e um atendimento mais humanizado às famílias mogianas.