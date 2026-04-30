Homicídios no trimestre caem 30% no Alto Tietê com 21 ocorrências

Os homicídios tiveram uma queda de 30% no primeiro trimestre de 2026 se comparado ao mesmo período do ano passado. Foram 21 ocorrências nos primeiros três meses desse ano, com 30 registros em 2025.

Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP) e foram divulgados nesta quinta-feira (30).

Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano tiveram grandes quedas de um período ao outro. Em Ferraz, a diminuição foi de quatro registros para um, o que significa uma variação de 75% de um período para o outro.

Poá teve uma redução de 60%, caindo de cinco homicídios para dois. Em Suzano, a diminuição foi de 55,5%. A cidade viu os registros caírem de nove para quatro no período.

Cinco cidades tiveram o mesmo número de ocorrências nos dois períodos. Arujá, Biritiba e Guararema não tiveram homicídios nos trimestres.

Em Mogi, foram quatro registros nos dois períodos. Em Itaquá, foram oito homicídios em cada um dos trimestres.

Salesópolis e Santa Isabel foram as únicas cidades que viram os homicídios aumentarem de um trimestre para o outro. Em ambos os municípios, foram zero ocorrências deste tipo no ano passado e uma neste ano.

Estado

O Estado de São Paulo registrou, no primeiro trimestre de 2026, o menor índice de homicídios da série histórica, iniciada em 2011. A uma redução foi de 5,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

Em janeiro, fevereiro e março foram elaborados 605 boletins de ocorrência relacionados ao crime de homicídio doloso. O índice foi o menor da série histórica, iniciada em 2001. No mesmo intervalo em 2025, houve 641 registros.

“A redução dos índices é importante, mas enquanto houver vítimas, seguiremos firmes no enfrentamento à criminalidade. O objetivo é reduzir cada vez mais esses indicadores, ampliar a sensação de segurança da população e reforçar a mensagem de que no estado o criminoso não ficará impune”, diz o secretário da Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves.

“A Polícia Militar tem atuado com apoio do sistema de inteligência e de tecnologia para se antecipar às ações que possam resultar em morte. O policiamento nas ruas é feito de forma estratégica, em áreas previamente mapeadas, o que permite maior presença policial e atuação direcionada nas regiões mais sensíveis”, explica a comandante-geral da Polícia Militar, Glauce Cavalli.