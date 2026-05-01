Poá inicia mutirão de castração gratuita realizado em parceria com o Instituto Luisa Mell

A Prefeitura de Poá deu início, nesta sexta-feira (1º), ao mutirão de castração gratuita de cães e gatos. A ação segue até domingo (3) e é realizada em parceria com o Instituto Luisa Mell com o objetivo de promover o controle populacional, a saúde pública e o bem-estar animal no município.

O mutirão acontece na Praça de Eventos, localizada na Avenida Antônio Massa, nº 150, no Centro, e já registra grande procura. As vagas para castração de cães foram totalmente preenchidas, mas ainda há disponibilidade para gatos — sendo necessário realizar o cadastro prévio para garantir a participação.

Na última quinta-feira (30), a ativista Luisa Mell esteve na cidade, ao lado do prefeito Saulo Souza e do médico veterinário Edson Rodrigues, o Dr. Edson da Paiol, idealizador do projeto, para realizar a vistoria técnica da estrutura montada para a ação. “A castração é a solução para reduzir o abandono e o sofrimento dos animais. É uma política pública essencial e fico muito feliz em ver Poá avançando nesse cuidado”, destacou a ativista.

Diante da alta demanda, a Prefeitura, em parceria com o Instituto, já estuda a realização de novos mutirões para ampliar o atendimento e beneficiar ainda mais tutores e animais do município.

O prefeito Saulo Souza reforçou o compromisso da gestão com a causa animal. “Sabemos da grande procura e, por isso, já estamos planejando novas etapas do mutirão para atender mais cães e gatos. Nosso objetivo é ampliar o acesso a esse serviço tão importante, garantindo saúde e qualidade de vida para os animais e tranquilidade para os tutores”, afirmou.

A iniciativa integra as políticas públicas de proteção animal, contribuindo para a prevenção de doenças, o controle de zoonoses e a redução do abandono.

Cadastro

Para garantir a participação, os responsáveis pelos animais devem cumprir duas etapas: o registro no Sistema Nacional de Cadastro de Animais Domésticos (SinnPatinhas) no link: https://sinpatinhas.mma.gov.br/login e a inscrição no site oficial do programa no link: https://go.petsapp.com.br/EOEbkQ. A vaga só será confirmada após a conclusão dos dois cadastros.