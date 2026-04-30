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Jornal Diário de Suzano - 30/04/2026
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Região

Lei obriga divulgação dos direitos dos autistas no Portal da Transparência

Legislação tem como objetivos centralizar e disponibilizar de forma acessível as informações sobre os direitos garantidos às pessoas com TEA

30 abril 2026 - 19h08Por De Mogi
PROJETO É de autoria de Juliano BotelhoPROJETO É de autoria de Juliano Botelho - (Foto: Diego Barbieri/CMMC)

Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei n. º 127/2025 que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação no Portal de Transparência de informações acerca dos direitos dos portadores do Transtorno do Espectro Autista (TEA) no Município. O PL é de autoria do vereador Juliano Botelho (PL).

A legislação tem como objetivos centralizar e disponibilizar de forma acessível as informações sobre os direitos garantidos às pessoas com TEA; organizar os serviços oferecidos pelo município a esse público e oferecer canais de comunicação para esclarecimento de dúvidas e registro de reclamações.

Além disso, os dados cadastrados pelas consultas poderão servir como base para a elaboração de políticas públicas.

Botelho explicou suas razões. “O projeto vai reforçar os direitos das pessoas com TEA. Este projeto foi apresentado em 2023. Neste ano, conseguimos encaminhar a propositura para votação aqui no plenário. Muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre seus direitos. Queremos deixar as informações disponíveis na palma da mão”.

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