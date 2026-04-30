Alto Tietê gera 1,5 mil empregos em março de 2026, aponta Caged

O Alto Tietê teve um saldo positivo na geração de emprego em março deste ano, com 1.550 postos de trabalho gerados. Foram 19.299 admissões e 17.749 demissões ao longo do mês.Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

O ritmo da geração de emprego acelerou 78,1% em relação ao mesmo mês do ano passado, quando a região teve um saldo positivo de 870 empregos gerados.

Foram cinco cidades com um resultado melhor em 2026.

A maior variação foi em Mogi, com um ritmo 337,9% mais acelerado: 784 neste ano contra 179 no ano passado.

Arujá saiu de 61 de saldo para 241, uma melhora de 295%. Em Ferraz, a diferença é de 201,4%, saindo de 70 para 211.

Itaquá melhorou 79,7%, saltando de 202 no ano passado para 363 neste ano. Santa Isabel fecha a lista com uma melhora de 25,9%. A cidade teve um saldo negativo de 54 no ano passado e, neste ano, o saldo ficou em -40.

Piora

Suzano, Poá, Biritiba, Guararema e Salesópolis tiveram resultados piores na geração de emprego em março de 2026.

A maior diferença foi em Poá, que saiu de um saldo positivo de 164 para um saldo negativo de 172, uma diferença de 204,8%.

Em Salesópolis, a variação foi de 200%, saindo de 20 no ano passado para -20 em 2026.

Suzano variou 21,2%. Foram gerados 127 empregos em março do ano passado. No mesmo mês deste ano, o saldo foi de 100.

Em Guararema, a diferença foi de 9,9%, saindo de 101 para 91. Biritiba saiu de zero para -8.

Trimestre

No trimestre, a região também teve uma geração de emprego positiva, com 958 novos postos de trabalho.

Apesar disso, a comparação com o mesmo período do ano passado mostra uma desaceleração. Nos primeiros três meses de 2025, foram 3.210 postos de trabalho gerados.

O saldo em 2026 foi pior em sete das dez cidades da região: Suzano, Mogi, Ferraz, Poá, Biritiba, Guararema e

Salesópolis.

Itaquá, Arujá e Salesópolis tiveram resultados melhores no primeiro trimestre de 2026 em relação ao mesmo período do ano passado.