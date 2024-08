Décima edição da Marcha para Jesus acontece em Itaquá

Acontece, em Itaquaquecetuba, no próximo sábado (10), a 10º edição da Marcha para Jesus. a concentração inicial é às 16 horas, na praça Padre João Alvares. O encerramento acontece no Largo da Vila São Carlos com show do cantor Fernandinho.

A marcha de Itaquaquecetuba acontece por meio do COMPI - Conselho de Ministros e Pastores de Itaquaquecetuba, juntamente com uma Comissão de Igrejas e líderes do município com o apoio da Prefeitura Municipal.

A história da Marcha para Jesus no Brasil é um evento pacífico que reúne igrejas cristãs do país e do mundo e é aberto à participação de toda a população. “A MARCHA representa a união das pessoas, a comunhão de todos que acreditam em Jesus Cristo. Ele é o nosso resgatador, pois deu sua vida por nós na cruz. Saímos às ruas para marchar e honrar essa entrega, expressando nossa fé”, fala do apóstolo Estevam Hernandes, idealizador e presidente do evento no Brasil.

Vale destacar que, mesmo depois de tantos anos, a marcha continua impactando e reunindo um grande público, que demostra o crescimento do evangelho no Brasil. “O desejo de todos que participam da marcha é levar uma mensagem de paz ao país e mundo. Pois Jesus é o único caminho para a restauração”.

A primeira MARCHA PARA JESUS aconteceu no Brasil em 1993, sob a coordenação do Apóstolo Estevam Hernandes, sendo intitulada como a 1ª Edição, tendo seu percurso pelas ruas de São Paulo e seu encerramento no Vale do Anhangabaú.

Desde então, o evento já foi realizado em países como Argentina, Canadá, Colômbia, Cuba, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Moçambique, Rússia, entre outros. Em 2023, a Marcha aconteceu pela nona vez em Israel, durante a Caravana Apostólica.

O Apostolo Estevam Hernandes, liberou a marca Marcha para Jesus para conselhos, igrejas e lideranças de cada cidade para que seja administrado e realizado por estes. Em Itaquaquecetuba está sob a coordenação do COMPI - Conselho de Ministros e Pastores de Itaquaquecetuba.

Para o COMPI, a 10ª edição da marcha tem por objetivo reunir cristãos, que professam a fé em Cristo, para juntos orar pela cidade autoridades e cidadãos, independente da fé que professem declarando as bençãos de Deus sobre todos. O evento é aberto a toda população e crença, e terá apresentação dos 10 finalistas que participaram do festival de bandas gospel que antecedeu o evento, serão 10 bandas.

A direção do palco está por conta do Pastor Osmar Araujo e com participação especial do Pastor e Cantor Miguel Roberto.

"A 10º Marcha para Jesus é um evento de fé o qual realizamos pensando no bem comum dos munícipes de Itaquaquecetuba, pois podemos juntar todos num só proposito em orarmos pelo município e autoridades, trazendo entretenimento saudável através de shows durante toda a tarde e noite. Este ano, estaremos trabalhando a área social, educacional e inclusiva, conscientizando a população no combate às drogas, discriminação racial, de gênero e social", disse o Pastor Richardo Schimidz.