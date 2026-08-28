Defesa Civil alerta para onda de calor e risco elevado de incêndios em SP

A Defesa Civil do Estado de São Paulo alerta para uma onda de calor provocada pela atuação de uma massa de ar quente sobre o território paulista, entre sexta-feira (28) e segunda-feira (31). Esse cenário deverá favorecer temperaturas elevadas e baixos índices de umidade relativa do ar em praticamente todo o Estado, com condições mais críticas previstas para as regiões norte e noroeste.

Nessas áreas, as temperaturas máximas poderão se aproximar dos 40°C, enquanto a umidade relativa do ar poderá atingir valores inferiores a 12% nos períodos mais quentes do dia, principalmente durante as tardes.

Nas demais regiões, as temperaturas deverão variar entre 30°C e 35°C, com índices de umidade próximos ou abaixo dos 20%.

A combinação de calor intenso, baixa umidade e persistência do tempo seco poderá provocar forte sensação de calor, aumentar o desconforto térmico e intensificar o ressecamento do ambiente.

A persistência dessas condições também favorece o ressecamento da vegetação, elevando significativamente o risco de queimadas e contribuindo para a rápida propagação de incêndios florestais.

De acordo com a intensidade do calor, as regiões do Estado podem apresentar os seguintes níveis de atenção:

Vermelho: temperaturas máximas mais de 5°C acima da média;

Laranja: temperaturas máximas até 5°C acima da média.

Reunião com prefeituras para alinhar ações preventivas

Nesta quinta-feira (27), o Coordenador Estadual da Defesa Civil, Coronel Rinaldo de Araujo Monteiro, se reunirá com os municípios paulistas para apresentar o cenário meteorológico e alinhar ações de enfrentamento à onda de calor e prevenir queimadas.

Orientações à população

Durante o período, a Defesa Civil recomenda manter a hidratação, umidificar os ambientes sempre que possível, evitar exposição prolongada ao sol e atividades físicas intensas nos horários mais quentes do dia. Também é importante manter os ambientes ventilados e redobrar os cuidados com crianças, idosos e animais.

Para prevenir queimadas e incêndios, a orientação é não utilizar fogo para limpeza de terrenos, não queimar lixo ou resíduos e não descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias ou em áreas de vegetação seca.

A população deve redobrar a atenção, especialmente em áreas rurais e locais com vegetação ressecada.

Ao identificar fumaça ou um princípio de incêndio, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros, pelo 193, ou a Defesa Civil, pelo 199. Acompanhe os alertas e as dicas de prevenção no perfil oficial da Defesa Civil do Estado de São Paulo, @defesacivilsp.