Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) promoveu, na terça-feira (25/08), a palestra “Felicidade e Propósito”, ministrada pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, uma das principais referências em saúde mental no Brasil. O evento reuniu colaboradores da instituição no Teatro Manoel Bezerra de Melo e apresentou reflexões sobre como atitudes e práticas cotidianas podem contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada.

Durante o encontro, a psiquiatra destacou a importância de desmistificar a ideia de que é possível ser feliz o tempo todo. Segundo a médica, não existe uma fórmula mágica para alcançar a felicidade. No entanto, o autoconhecimento, aliado à definição de objetivos e propósitos de vida, podem contribuir para essa busca.

“A palestra ‘Felicidade e Propósito’ na UMC teve como proposta orientar o público a descobrir para que nos destinamos e o que nos faz bem. Quando alcançamos esses dois pontos, encontramos o equilíbrio, contribuindo com a nossa saúde mental”, reforçou a palestrante.

O evento proporcionou aos colaboradores da UMC momentos de reflexão, além de incentivar o autoconhecimento e reforçar a importância do cuidado com o bem-estar e a saúde mental, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal.

Sobre a palestrante

Ana Beatriz Barbosa é médica psiquiatra formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e com residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora Honoris Causa pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU) e palestrante em diversas áreas do comportamento humano. É autora de vários livros, incluindo A Cartilha Antibullying, produzida para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Ana Beatriz também referência nacional no tratamento dos transtornos mentais, com participações em conferências, consultorias e entrevistas nos diversos meios de comunicação sobre temas do comportamento humano.