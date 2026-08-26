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Jornal Diário de Suzano - 26/08/2026
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Região

Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC

Evento teve como objetivo incentivar o autoconhecimento e reforçar a importância do cuidado com o bem-estar tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal

26 agosto 2026 - 18h04Por da Reportagem Local
Ana Beatriz Barbosa é médica psiquiatra formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ)Ana Beatriz Barbosa é médica psiquiatra formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) - (Foto: Divulgação)

A Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) promoveu, na terça-feira (25/08), a palestra “Felicidade e Propósito”, ministrada pela psiquiatra Ana Beatriz Barbosa, uma das principais referências em saúde mental no Brasil. O evento reuniu colaboradores da instituição no Teatro Manoel Bezerra de Melo e apresentou reflexões sobre como atitudes e práticas cotidianas podem contribuir para uma vida mais saudável e equilibrada. 

Durante o encontro, a psiquiatra destacou a importância de desmistificar a ideia de que é possível ser feliz o tempo todo. Segundo a médica, não existe uma fórmula mágica para alcançar a felicidade. No entanto, o autoconhecimento, aliado à definição de objetivos e propósitos de vida, podem contribuir para essa busca. 

“A palestra ‘Felicidade e Propósito’ na UMC teve como proposta orientar o público a descobrir para que nos destinamos e o que nos faz bem. Quando alcançamos esses dois pontos, encontramos o equilíbrio, contribuindo com a nossa saúde mental”, reforçou a palestrante.

O evento proporcionou aos colaboradores da UMC momentos de reflexão, além de incentivar o autoconhecimento e reforçar a importância do cuidado com o bem-estar e a saúde mental, tanto no ambiente de trabalho quanto na vida pessoal. 

Sobre a palestrante
Ana Beatriz Barbosa é médica psiquiatra formada pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e com residência na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), professora Honoris Causa pelo Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas (UniFMU) e palestrante em diversas áreas do comportamento humano. É autora de vários livros, incluindo A Cartilha Antibullying, produzida para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Ana Beatriz também referência nacional no tratamento dos transtornos mentais, com participações em conferências, consultorias e entrevistas nos diversos meios de comunicação sobre temas do comportamento humano.

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