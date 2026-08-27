Prefeitura de Ferraz realiza exumação na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, por meio da Secretaria de Serviços Urbanos, inicia, no dia 23 de setembro, o processo de exumação dos sepultamentos localizados na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri.

Esta medida integra o trabalho de organização e manutenção dos cemitérios municipais e será realizada conforme os procedimentos técnicos e as exigências estabelecidas pela legislação vigente. A relação dos sepultamentos incluídos nesta etapa foi publicada no Boletim Oficial do Município (BOM), edição n.º 1329.

Os familiares que desejarem transferir os restos mortais para outro jazigo ou cemitério deverão formalizar a solicitação até o dia 21 de setembro, junto à Secretaria de Serviços Urbanos. No atendimento, será necessário informar o local de destino e apresentar RG e CPF do responsável, comprovante de residência, certidão de óbito, comprovante de sepultamento, autorização de translado e documento que comprove a titularidade do jazigo de destino.

“Nosso objetivo é garantir que todos os familiares sejam informados com antecedência e tenham o tempo necessário para decidir sobre a destinação dos restos mortais. Todo o processo será realizado com organização, transparência e respeito, contribuindo para a adequada gestão dos cemitérios municipais e para o cumprimento da legislação vigente”, afirmou o secretário de Serviços Urbanos, Nícolas Ribeiro David.

Após o encerramento do prazo para manifestação, os procedimentos serão realizados conforme as normas aplicáveis. De acordo com o Decreto Estadual nº 16.017/1980, os restos mortais cujos familiares não tenham solicitado a transferência dentro do período estabelecido serão encaminhados ao Ossário Geral.

Para esclarecimentos ou orientações sobre o procedimento, os munícipes podem entrar em contato com a Secretaria de Serviços Urbanos pelo telefone (11) 97313-0685 ou comparecer presencialmente à sede da pasta na Rua Dom João VI, nº 513, Jardim Ferrazense.