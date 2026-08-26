Sem exigência de autoescola, pedidos de 1ª CNH caem 1,46%

Apesar da falta de obrigatoriedade de frequentar aulas de autoescola, as solicitações para a primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) caíram 1,46% no primeiro semestre de 2026. Segundo o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), os pedidos saíram de 18,9 mil para 18,6 mil.



Mesmo em queda no cenário regional, Suzano, Ferraz de Vasconcelos, Poá, Santa Isabel, Guararema, Biritiba Mirim e Salesópolis tiveram aumento no período analisado.



A maior alta percentual foi registrada em Guararema, que emitiu 416 documentos em 2026, crescimento de 42,47%. Na sequência aparecem Biritiba, com 275 emissões (41%), Santa Isabel, com 657 (10,6%), Salesópolis, com 174 (9,43%); Poá, com 1.321 (8,54%); Suzano, com 3.843 (7,25%); e Ferraz, com 2.141 (2,39%).



Na contramão, três cidades apresentaram retração no período. A maior queda foi registrada em Arujá, que totalizou 1.018 emissões em 2026, recuo de 14,88%, seguida por Itaquá, com 4.458 (-13,77%), e Mogi, com 4.396 (-1,87%).



A nova resolução que mudou o processo de obtenção da CNH foi aprovada em dezembro de 2025 pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran). O objetivo das mudanças foi modernizar o processo de obtenção e tornar o documento mais acessível e barato para a população.



O que muda



A abertura do processo para tirar a CNH pode ser feita diretamente pelo site do Ministério dos Transportes ou por meio da Carteira Digital de Trânsito (CDT). O cidadão ainda precisa comparecer presencialmente a etapas como coleta biométrica e exame médico.



A resolução prevê curso teórico gratuito e digital. O ministério disponibiliza o conteúdo online sem custos para o candidato mas, quem preferir, pode estudar presencialmente em autoescolas ou instituições credenciadas.



Também há flexibilização das aulas práticas e abertura para instrutores credenciados pelos Detrans, aumentando as opções para o cidadão. O novo modelo retira a exigência de 20 horas-aula práticas. Agora, a carga horária mínima será de duas horas.



O candidato poderá escolher como fará sua preparação: contratando um centro de formação de condutores tradicional ou um instrutor autônomo. Nenhum profissional pode atuar sem credenciamento oficial: todos passarão por fiscalização pelos órgãos estaduais, deverão cumprir requisitos padronizados nacionalmente e serão identificados digitalmente na CDT.