Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 27 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 27/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Câmara de Mogi aprova criação de novo Sistema Municipal de Arquivos

Proposta "representa um passo significativo para a modernização e eficiência"

26 agosto 2026 - 20h00Por de Mogi
CÂMARA DE MOGI Aprovou projeto do Sistema Municipal de ArquivosCÂMARA DE MOGI Aprovou projeto do Sistema Municipal de Arquivos - (Foto: Divulgação/CMMC)

A Câmara de Mogi das Cruzes aprovou, em sessão ordinária nesta quarta-feira, 26 , o Projeto de Lei Ordinária n.º 118/2026, de autoria da prefeita Mara Bertaiolli (PL), que institui o Sistema Municipal de Arquivos e promove a reestruturação do Arquivo Público da Cidade.


Segundo argumenta o Executivo na justificativa do texto, a propositura “representa um passo significativo para a modernização e eficiência”.


O Sistema Municipal de Arquivos de Mogi das Cruzes terá como finalidade geral "promover a organização, o controle, a preservação e o acesso aos documentos gerados e acumulados no decurso das atividades da Administração Pública Municipal".


A propositura prevê que o Arquivo Público Municipal opere como órgão central integrante da estrutura da Secretaria de Governo, e pelos diversos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, Direta e Indireta, que funcionarão como órgãos setoriais.


A propositura também estabelece que todo e qualquer documento, independentemente do tipo, natureza ou suporte, gerado ou acumulado pelas atividades dos órgãos da Administração Pública Municipal, será considerado parte do patrimônio arquivístico público.


Os documentos produzidos pelas atividades da Prefeitura serão classificados em arquivos correntes, intermediários e permanentes. Com a categorização, o Executivo planeja garantir um fluxo claro e sistemático para a gestão e para o acesso à informação. Ainda de acordo com a Prefeitura, a mudança na legislação representará “um avanço crucial para a transparência e para a preservação da história da cidade”.

Deixe seu Comentário

Leia Também

São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026
Sarampo

São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026

Prefeitura de Ferraz realiza exumação na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri
Serviços Urbanos

Prefeitura de Ferraz realiza exumação na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri

Prefeitura de Poá realiza cadastro social para avançar na regularização fundiária do Jardim América
Região

Prefeitura de Poá realiza cadastro social para avançar na regularização fundiária do Jardim América

Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC
Região

Ana Beatriz Barbosa aborda felicidade e saúde mental em palestra para colaboradores da UMC

Região do Alto Tietê tem 445 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 445 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Veja como participar de projeto que distribui leite para famílias vulneráveis
Região

Veja como participar de projeto que distribui leite para famílias vulneráveis