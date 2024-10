Defesa Civil de Itaquá inicia vistoria técnica em mais de 100 equipamentos públicos

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba deu início, nesta semana, a uma série de vistorias técnicas em equipamentos públicos do município, como escolas e unidades de saúde. O trabalho envolve seis agentes que, ao longo dos próximos dias, vão avaliar 78 unidades de ensino e 25 de saúde com o objetivo de verificar a integridade das estruturas e preparar as instalações para possíveis situações de emergência.

Os agentes também vão checar se as instalações estão em condições de serem usadas como abrigos em caso de necessidade e se estão em áreas de risco. Em caso positivo, vão apontar os possíveis prejuízos e vulnerabilidades que poderia acarretar. De acordo com Anderson Marchiori, coordenador da Defesa Civil, o trabalho será detalhado e minucioso.

“Após cada vistoria, será gerado um relatório técnico completo com observações sobre as condições da unidade e, se necessário, recomendações para melhorias ou reparos estruturais”, explicou.

O ponto de partida para as inspeções foi a Escola Municipal de Educação Básica (EMEB) Adenor Bonifácio da Silva, localizada na Vila Maria Augusta. Com o término das vistorias, os relatórios serão direcionados para que melhorias sejam realizadas, caso necessário.

“Vamos avaliar de forma responsável se os equipamentos podem receber intervenções simples para torná-los ainda mais seguros. Algumas melhorias rápidas podem fazer uma diferença importante em casos de emergência, especialmente em áreas que já apresentam algum nível de vulnerabilidade”, completou o prefeito Eduardo Boigues.