Defesa Civil de Itaquá interdita galpão e aplica multa em outro após incêndio

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba interditou um galpão, na Estrada do Bonsucesso, após o local sofrer graves danos estruturais em decorrência de um incêndio no início do mês, o segundo incidente registrado no local.

Segundo o registro, a estrutura do galpão ficou comprometida após o incêndio. Além da interdição, a Fiscalização de Posturas foi acionada para avaliar a possível demolição, devido à gravidade dos danos.

Nesta semana, o órgão continua empenhado na prevenção de incêndios em todo o município. Além de combater incêndios em áreas de mata, os agentes estão intensificando a fiscalização em áreas industriais, realizando interdições e vistorias preventivas.

Outro caso ocorreu em um galpão que armazenava madeira no Jardim Tropical. As equipes foram acionadas para auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate a um incêndio no local. A empresa foi autuada e recebeu nova visita das autoridades nesta semana, resultando na aplicação de uma multa de R$ 3,5 mil.

Na última terça-feira (17), a Defesa Civil também vistoriou um terreno de armazenamento de pallets no Jardim Paineira. O proprietário foi multado pela Guarda Ambiental por armazenar os materiais de forma inadequada, tornando o local propício a incidentes.

Essas ações visam cumprir as normas de segurança e preservar o meio ambiente. A população pode colaborar acionando a Defesa Civil pelo telefone 199 em casos de emergência e a Guarda Ambiental pelo 153 para denúncias de crimes ambientais.