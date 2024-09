Defesa Civil de Itaquá realiza treinamento do Plano de Auxílio Mútuo do Alto Tietê

A Defesa Civil de Itaquaquecetuba realizou nesta quinta-feira (19) o treinamento do Plano de Auxílio Mútuo (PAM) do Alto Tietê, reunindo os órgãos de Itaquá, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e funcionários de 11 empresas que integram o projeto.

A ação marcada tanto pela parte teórica quanto prática, abordou temas específicos das enchentes e inundações com foco na atuação preventiva e de aprendizado integrado entre os departamentos de Defesa Civil e empresas da região.

Ministrado na sede da Defesa Civil de Itaquá, a atividade foi iniciada com uma apresentação do órgão do município sobre o trabalhos realizado na Operação Rio Grande do Sul, destacando a importância do planejamento em equipe, comportamento e ação em cenários caóticos, noções e práticas de defesa civil e simulação prática em área de alagamento, que ocorreu no Parque Ecológico Mário do Canto.

Na oportunidade, também foram apresentadas as diferenças entre enchente, alagamento e inundação, os riscos de ingerir alimentos e água contaminados e como tomar medidas preventivas em locais de risco, como a limpeza, drenagem e monitoramento.

Para receber alertas da Defesa Civil, basta enviar um SMS com o CEP para o número 40199. Pelo mesmo canal é possível solicitar o recebimento de alertas pelo WhatsApp também. No Telegram, procure por "Defesa Civil Alertas". Em caso de emergência, ligue 199.