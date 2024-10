Defesa Civil e Samu de Itaquá participam de simulado de deslizamento em Ferraz

Agentes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Defesa Civil de Itaquaquecetuba participaram, nesta terça-feira (29), de um simulado de emergência para atendimento a vítimas de deslizamento de terra na Vila Cristina, em Ferraz de Vasconcelos. Esse foi o segundo exercício do tipo no Alto Tietê, sendo que o primeiro ocorreu em julho do ano passado em Itaquá.

Na ação desta terça, a simulação foi de um ocorrência de grande gravidade, com 11 vítimas em áreas de difícil acesso após um deslizamento. As equipes da Polícia Militar, Polícia Científica, Defesa Civil, SAMU e Corpo de Bombeiros de diferentes cidades trabalharam em conjunto no apoio e retirada das vítimas.

Os agentes utilizaram o método START, que classifica a gravidade das lesões para garantir o atendimento prioritário em situações de emergência extrema. A operação também contou com o apoio aéreo do helicóptero Águia, da PM, que auxiliou no transporte rápido dos resgatados em estado grave para o hospital.

Para reforçar o treinamento, cães de resgate do Grupo de Ações de Emergência e Desastres (GAED) atuaram na localização das vítimas. A ação incluiu ainda treinamento intra-hospitalar com o objetivo de capacitar os profissionais nos atendimentos pós resgate.

"Esse tipo de simulado nos permite aperfeiçoar técnicas e reforçar a integração com outras equipes de socorro, como ocorreu em Itaquá, no nosso simulado. Isso faz toda a diferença no tempo de resposta e na eficácia do atendimento às vítimas", destacou Anderson Marchiori, coordenador da Defesa Civil de Itaquá.

"A participação dos agentes em simulados como esse é essencial para garantir uma pronta resposta, que é o que sempre zelamos aqui em Itaquá. O objetivo principal é seguir unindo esforços para garantir a segurança da população", completou o prefeito Eduardo Boigues.