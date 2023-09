Defesa Civil interdita indústria química que pegou fogo em Poá; perícia começa nesta manhã

A Defesa Civil de Poá interditou, parcialmente, o galpão de uma empresa de produtos químicos que explodiu na tarde desta segunda-feira (11) na Rua Guarapari, na Vila Varela, em Poá.

Segundo a nota da secretaria de Segurança Urbana, a Defesa Civil interditou o local devido ao risco de desabamento e contaminação.

O trabalho de perícia começou, na manhã desta terça-feira (12,) juntamente com uma empresa que fará a retirada dos resíduos sólidos.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência, um representante da empresa disse à Polícia que um problema em um reator provocou uma fagulha que teria iniciado o incêndio.Havia um grande estoque de solvente em uma área estimada de 400 metros quadrados. Alguns barris de 200 litros com o material inflamável explodiram com as chamas.

Segundo o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas por funcionários da empresa. A secretaria informa que as vítimas foram transferidas do Hospital Regional de Ferraz de Vasconcelos para um Hospital de Especialidade em Queimaduras, em São Paulo.

Incêndio

Uma densa fumaça preta tomou conta do céu de Poá durante o incêndio, chamando a atenção de quem passava próximo ao local. Por volta das 16h30, as chamas já haviam sido controladas.