Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Região

Defesa Civil prepara alunos para agir em situações de emergência em Poá

Iniciativa inédita na cidade busca criar uma cultura de prevenção e resiliência nas escolas, com palestras, atividades práticas e educação ambiental

08 outubro 2025 - 20h00Por de Poá
Defesa Civil prepara alunos para agir em situações de emergência em PoáDefesa Civil prepara alunos para agir em situações de emergência em Poá - (Foto: Divulgação/Secom Poá)

A Prefeitura de Poá deu um importante passo na formação de uma sociedade mais consciente e preparada diante de situações de emergência. Com o lançamento do projeto Defesa Civil nas Escolas, a prefeitura busca promover a cultura de prevenção, autoproteção e resiliência entre crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. 

Criado neste ano, o programa tem o objetivo de orientar sobre riscos e desastres naturais, como chuvas intensas, deslizamentos, inundações e alagamentos, além de fortalecer o senso de cidadania e solidariedade. A proposta é que o conhecimento adquirido pelos estudantes se multiplique dentro das famílias e da comunidade, ampliando o alcance da conscientização. 

A primeira edição do projeto aconteceu na EMEB Professora Cybele Paiva Valsecchi, onde o programa foi oficialmente apresentado à comunidade escolar. A partir dessa experiência, a Defesa Civil local ampliará o alcance da ação e consolidar uma rede de escolas preparadas para emergências. 

As ações do programa são realizadas por meio de palestras, dinâmicas e atividades práticas, ministradas pelas equipes da Defesa Civil diretamente nas escolas. O conteúdo é adaptado de acordo com a faixa etária dos estudantes, garantindo uma linguagem acessível e eficaz. 

A iniciativa também envolve professores e equipes pedagógicas, promovendo uma integração essencial entre educadores e gestores públicos. Essa parceria fortalece o papel da escola como espaço de transformação e cuidado coletivo. Inicialmente, o projeto atende as escolas da Rede Municipal de Ensino, mas há planos de expansão para unidades estaduais e particulares, conforme a demanda e a disponibilidade de equipes. 

Entre os principais temas abordados nas atividades estão a prevenção de desastres naturais, como enchentes, deslizamentos e tempestades; o uso consciente da água e a preservação ambiental; a elaboração de planos de evacuação e definição de rotas de fuga; os primeiros cuidados em situações de risco; além de noções de cidadania, solidariedade e autoproteção. 

De acordo com o coordenador da Defesa Civil de Poá, Tiago Corrêa, o programa é essencial para consolidar uma nova mentalidade de prevenção entre jovens e educadores. “São diversos encontros ao longo do ano que ajudam nessa construção de uma grande rede de conhecimento e resiliência. Uma cidade mais preparada passa muito pela capacitação dos nossos futuros cidadãos”, afirmou Corrêa. 

O prefeito Saulo Souza destacou ainda a importância de envolver as crianças do município no processo de conscientização. “A capacitação dos nossos professores e alunos está diretamente ligada à conscientização, e nada melhor do que envolver as crianças nesse processo. Elas são multiplicadoras de conhecimento e levam para casa as informações adquiridas, tanto no que diz respeito aos riscos quanto prevenção de desastres”, disse.

