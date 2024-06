Deputado Damasio participa de encontro estadual do PL

O deputado estadual e presidente do PL de Mogi das Cruzes, Marcos Damasio, marcou presença na manhã de hoje (dia 15/06) no encontro estadual do PL, realizado na Assembleia Legislativa. Estiveram presentes o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto; o presidente estadual José Tadeu Candelária; deputados estaduais, prefeitos, vereadores e lideranças de todo o Estado.

O objetivo, segundo Candelária, é unir forças e garantir um time forte para as eleições municipais deste ano. O partido possui a maior bancada da Alesp e segue sendo uma das legendas mais fortes do País.

“O PL tem hoje 81 prefeitos e 900 vereadores com mandato no Estado. Queremos aumentar esse número para 250 a 300 prefeitos e de 1,5 mil a 2 mil vereadores eleitos. E para isso o partido segue forte, com representantes em mais de 600 cidades”, afirmou o presidente estadual do PL.

Em seu terceiro mandato como deputado estadual, Damasio acredita na força do partido para seguir forte e aumentar o time em todo o território paulista: “E não queremos só crescer em números. O nosso trabalho é para garantir candidatos preparados para trabalhar e contribuir para o avanço dos municípios paulistas. Este é o nosso maior compromisso”, declarou.