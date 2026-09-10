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Jornal Diário de Suzano - 10/09/2026
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Região

Ferraz: 'Desafio dos 7 dias' acelera atendimento de Serviços Urbanos

Equipes atuam em diferentes regiões com serviços de limpeza, tapa-buraco e troca de lâmpadas

10 setembro 2026 - 16h05Por de Ferraz
Simplifica Ferraz É uma plataforma digitalSimplifica Ferraz É uma plataforma digital - (Foto: Arquivo/Secom FV)

O munícipe de Ferraz de Vasconcelos que precisa solucionar algum problema com troca de lâmpadas nos postes, limpeza de vias públicas e ruas esburacadas terá uma importante oportunidade. Com o "Desafio dos 7 dias", o cidadão ferrazense terá agilidade na resolução dos seus problemas.

Encabeçado pela Secretaria de Serviços Urbanos, o desafio consiste em realizar uma solicitação por meio do Simplifica Ferraz, que é uma plataforma digital em que o munícipe pode registrar protocolos, solicitar serviços, acompanhar o andamento das solicitações e acessar informações divulgadas pela Prefeitura, tornando o atendimento mais ágil, acessível e eficiente.

Link da plataforma do Simplifica Ferraz: https://simplifica.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/#/home
"O Desafio dos 7 Dias reforça uma diretriz permanente da Secretaria de Serviços Urbanos: aprimorar os processos de atendimento e garantir maior eficiência na execução dos serviços demandados pela população", afirma o secretário de Serviços Urbanos, Ivan Santos. 

O trabalho reforça o compromisso da administração municipal com a manutenção dos serviços urbanos e com a oferta de serviços públicos cada vez mais eficientes, pautados no atendimento às necessidades da população.