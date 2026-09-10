Ferraz: 'Desafio dos 7 dias' acelera atendimento de Serviços Urbanos

O munícipe de Ferraz de Vasconcelos que precisa solucionar algum problema com troca de lâmpadas nos postes, limpeza de vias públicas e ruas esburacadas terá uma importante oportunidade. Com o "Desafio dos 7 dias", o cidadão ferrazense terá agilidade na resolução dos seus problemas.

Encabeçado pela Secretaria de Serviços Urbanos, o desafio consiste em realizar uma solicitação por meio do Simplifica Ferraz, que é uma plataforma digital em que o munícipe pode registrar protocolos, solicitar serviços, acompanhar o andamento das solicitações e acessar informações divulgadas pela Prefeitura, tornando o atendimento mais ágil, acessível e eficiente.

Link da plataforma do Simplifica Ferraz: https://simplifica.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br/#/home

"O Desafio dos 7 Dias reforça uma diretriz permanente da Secretaria de Serviços Urbanos: aprimorar os processos de atendimento e garantir maior eficiência na execução dos serviços demandados pela população", afirma o secretário de Serviços Urbanos, Ivan Santos.

O trabalho reforça o compromisso da administração municipal com a manutenção dos serviços urbanos e com a oferta de serviços públicos cada vez mais eficientes, pautados no atendimento às necessidades da população.