Desconfiados, passageiros aprovam gratuidade nas eleições

Os passageiros que utilizam diariamente os ônibus de Suzano entendem que a ação de gratuidade da tarifa no dia das eleições municipais é importante, mas pode ser “eleitoreira”. Apesar disso, as pessoas consideram que a ação é boa para a população que tem menor condição financeira.

O DS foi até o Terminal Norte para ouvir a opinião de pessoas que utilizam o ônibus no dia a dia. Nilson Gomes da Silva entende que a ação é política, mas disse que é importante. “É bom para a população, mas é coisa de político, que faz tudo para ganhar as eleições. Chega na eleição e todo mundo quer ganhar”, disse.

Eliana Gomes disse que é importante para aquelas pessoas que não têm condição de pagar as tarifas.

“As pessoas que não têm condição de pagar passagem conseguem ir votar. É uma boa ação”. Mesmo assim, ela entende que a ação é feita “para ganhar forças no dia das eleições”.

Moisés Franco disse que acha errado a gratuidade. “Eu acho que é errado, porque tiraram a integração dos ônibus e agora querem dar gratuidade nas eleições. É bom, mas é uma ação de eleição”.

A Prefeitura de Suzano disse, ao DS, que o processo para a gratuidade está em andamento e o benefício para o dia da eleição “deve ser confirmado em breve”.

As outras cidades do Alto Tietê também devem ter gratuidade no transporte público municipal no dia 6 de outubro.