Desenvolve SP libera R$ 15,2 milhões para o Alto Tietê em 2026

As cidades do Alto Tietê receberam R$ 15,2 milhões em recursos da Desenvolve SP entre janeiro e julho de 2026. O valor considera desembolsos destinados aos setores público e privado nos dez municípios da região.

Desde janeiro de 2023, a agência de fomento do Estado de São Paulo já financiou pouco mais de R$ 85 milhões em linhas de crédito para o Alto Tietê.



A Desenvolve SP é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e atua no financiamento de micro, pequenas e médias empresas, além de municípios paulistas. A agência oferece crédito para projetos voltados ao desenvolvimento econômico, inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva.



Os recursos podem ser utilizados em diferentes finalidades, conforme a linha de crédito escolhida. Entre as opções estão investimentos em inovação, sustentabilidade, agronegócio, compra de máquinas e equipamentos, expansão de negócios e projetos de empresas que ainda estão em fase pré-operacional.



A agência também possui linhas destinadas a empresas lideradas por mulheres. As condições incluem taxas de juros competitivas, períodos de carência antes do início dos pagamentos e prazos para quitação definidos de acordo com a modalidade de financiamento.



Como funciona



Empreendedores e representantes de municípios interessados em obter financiamento podem realizar a solicitação pela internet. No site oficial da Desenvolve SP, é possível fazer uma simulação e verificar qual linha de crédito é mais adequada ao perfil do negócio ou ao projeto que será desenvolvido.