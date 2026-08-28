Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 28 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Desenvolve SP libera R$ 15,2 milhões para o Alto Tietê em 2026

Desde janeiro de 2023, agência estadual já financiou mais de R$ 85 milhões para municípios e empresas da região

28 agosto 2026 - 07h00Por Danielly Miguel - da Reportagem Local
Desenvolve SP Alto Tietê recebeu R$ 15,2 milhõesDesenvolve SP Alto Tietê recebeu R$ 15,2 milhões - (Foto: Divulgaçao/Governo de SP)

As cidades do Alto Tietê receberam R$ 15,2 milhões em recursos da Desenvolve SP entre janeiro e julho de 2026. O valor considera desembolsos destinados aos setores público e privado nos dez municípios da região.

Desde janeiro de 2023, a agência de fomento do Estado de São Paulo já financiou pouco mais de R$ 85 milhões em linhas de crédito para o Alto Tietê.


A Desenvolve SP é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado e atua no financiamento de micro, pequenas e médias empresas, além de municípios paulistas. A agência oferece crédito para projetos voltados ao desenvolvimento econômico, inovação, sustentabilidade e inclusão produtiva.


Os recursos podem ser utilizados em diferentes finalidades, conforme a linha de crédito escolhida. Entre as opções estão investimentos em inovação, sustentabilidade, agronegócio, compra de máquinas e equipamentos, expansão de negócios e projetos de empresas que ainda estão em fase pré-operacional.


A agência também possui linhas destinadas a empresas lideradas por mulheres. As condições incluem taxas de juros competitivas, períodos de carência antes do início dos pagamentos e prazos para quitação definidos de acordo com a modalidade de financiamento.


Como funciona


Empreendedores e representantes de municípios interessados em obter financiamento podem realizar a solicitação pela internet. No site oficial da Desenvolve SP, é possível fazer uma simulação e verificar qual linha de crédito é mais adequada ao perfil do negócio ou ao projeto que será desenvolvido.

 

Deixe seu Comentário

Leia Também

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%
Região

Alto Tietê cria 616 empregos em julho; saldo cai 41,5%

33ª Expo Aflord chega ao último fim de semana com exposição e venda de flores, shows e Miss Batian
Região

33ª Expo Aflord chega ao último fim de semana com exposição e venda de flores, shows e Miss Batian

1&ordm; Simpósio Lilás reúne profissionais em Ferraz
Agosto Lilás

1º Simpósio Lilás reúne profissionais em Ferraz

Educação de Ferraz realiza exposição de trabalhos sobre a Cultura Afro-brasileira
Educação

Educação de Ferraz realiza exposição de trabalhos sobre a Cultura Afro-brasileira

Região do Alto Tietê tem 401 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Empregos

Região do Alto Tietê tem 401 vagas de emprego disponíveis nos PATs

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 29 e 30 de agosto
Transporte

CPTM terá alteração na circulação no fim de semana de 29 e 30 de agosto