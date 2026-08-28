Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 28 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 28/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Praças de Ferraz recebem revitalização

Intervenções vão contemplar quatro espaços na região central e uma praça no bairro do Kemel

27 agosto 2026 - 15h58Por de Ferraz
Intervenções vão contemplar quatro espaços na região central e uma praça no bairro do KemelIntervenções vão contemplar quatro espaços na região central e uma praça no bairro do Kemel - (Foto: Nathalia Ferreira/ Secom FV)

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está dando início a um conjunto de obras de revitalização de praças que vai contemplar cinco importantes espaços públicos do município. As intervenções foram planejadas para melhorar a estrutura, a conservação e as condições de uso desses locais pela população.

Serão contempladas a Praça da Bíblia, Praça da Independência, Avenida XV de Novembro, Praça Afonso Carlos Fernandes e Praça Francisco Sperândio, esta última localizada no bairro do Kemel.

As obras já começaram na Praça da Independência e na Praça Afonso Carlos Fernandes, que passa por intervenções após receber durante anos a tradicional feira noturna realizada às quintas-feiras. O registro das obras mostra o avanço dos trabalhos no espaço, que ganhará uma nova configuração após a conclusão dos serviços.

A revitalização prevê intervenções como troca de alambrados, reforma e pintura dos pisos e implantação de nova iluminação, contribuindo para tornar os espaços mais organizados, seguros e adequados à utilização da população.

Além das duas praças que já estão com obras em andamento, os demais locais serão contemplados conforme o cronograma de execução previsto para o conjunto de intervenções.

Para o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a recuperação desses espaços é importante para melhorar áreas que fazem parte do cotidiano dos ferrazenses.

“A revitalização das praças representa um cuidado importante com os espaços públicos da cidade. Estamos trabalhando para recuperar e melhorar esses locais, deixando as praças mais organizadas, iluminadas e adequadas para que a população possa utilizá-las com mais conforto e segurança.”

A ação integra o conjunto de investimentos da Prefeitura na recuperação e melhoria da infraestrutura urbana de Ferraz de Vasconcelos, ampliando a qualidade dos espaços públicos em diferentes regiões do município.

DEVIDO OBRAS, FEIRA LIVRE TEM NOVO LOCAL TEMPORÁRIO

Durante as obras de revitalização da Praça Afonso Carlos Fernandes, a tradicional feira livre realizada às quintas-feiras passou a funcionar temporariamente no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores.

A feira mantém seu funcionamento regular às quintas-feiras, das 14h às 21h, garantindo que os feirantes continuem atendendo a população durante o período das intervenções.

A mudança é temporária e foi adotada para garantir a continuidade da atividade enquanto a praça recebe as melhorias. Após a conclusão das obras, a Prefeitura divulgará as informações sobre o retorno da feira ao local original.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Eclipse parcial da Lua nesta quinta-feira será visto em todo o Brasil
Região

Eclipse parcial da Lua nesta quinta-feira será visto em todo o Brasil

Ferraz recebe selo prata de transparência e boa gestão do Tribunal de Contas
Controladoria

Ferraz recebe selo prata de transparência e boa gestão do Tribunal de Contas

Defesa Civil alerta para onda de calor e risco elevado de incêndios em SP
Defesa Civil

Defesa Civil alerta para onda de calor e risco elevado de incêndios em SP

São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026
Sarampo

São Paulo chega a 26 casos de sarampo em 2026

Prefeitura de Ferraz realiza exumação na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri
Serviços Urbanos

Prefeitura de Ferraz realiza exumação na Quadra 46 do Cemitério do Cambiri

Câmara de Mogi aprova criação de novo Sistema Municipal de Arquivos
Região

Câmara de Mogi aprova criação de novo Sistema Municipal de Arquivos