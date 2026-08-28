Praças de Ferraz recebem revitalização

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos está dando início a um conjunto de obras de revitalização de praças que vai contemplar cinco importantes espaços públicos do município. As intervenções foram planejadas para melhorar a estrutura, a conservação e as condições de uso desses locais pela população.



Serão contempladas a Praça da Bíblia, Praça da Independência, Avenida XV de Novembro, Praça Afonso Carlos Fernandes e Praça Francisco Sperândio, esta última localizada no bairro do Kemel.



As obras já começaram na Praça da Independência e na Praça Afonso Carlos Fernandes, que passa por intervenções após receber durante anos a tradicional feira noturna realizada às quintas-feiras. O registro das obras mostra o avanço dos trabalhos no espaço, que ganhará uma nova configuração após a conclusão dos serviços.



A revitalização prevê intervenções como troca de alambrados, reforma e pintura dos pisos e implantação de nova iluminação, contribuindo para tornar os espaços mais organizados, seguros e adequados à utilização da população.



Além das duas praças que já estão com obras em andamento, os demais locais serão contemplados conforme o cronograma de execução previsto para o conjunto de intervenções.



Para o secretário de Obras, Eduardo Paiva, a recuperação desses espaços é importante para melhorar áreas que fazem parte do cotidiano dos ferrazenses.



“A revitalização das praças representa um cuidado importante com os espaços públicos da cidade. Estamos trabalhando para recuperar e melhorar esses locais, deixando as praças mais organizadas, iluminadas e adequadas para que a população possa utilizá-las com mais conforto e segurança.”



A ação integra o conjunto de investimentos da Prefeitura na recuperação e melhoria da infraestrutura urbana de Ferraz de Vasconcelos, ampliando a qualidade dos espaços públicos em diferentes regiões do município.



DEVIDO OBRAS, FEIRA LIVRE TEM NOVO LOCAL TEMPORÁRIO



Durante as obras de revitalização da Praça Afonso Carlos Fernandes, a tradicional feira livre realizada às quintas-feiras passou a funcionar temporariamente no Centro de Convenções, na Praça dos Trabalhadores.



A feira mantém seu funcionamento regular às quintas-feiras, das 14h às 21h, garantindo que os feirantes continuem atendendo a população durante o período das intervenções.



A mudança é temporária e foi adotada para garantir a continuidade da atividade enquanto a praça recebe as melhorias. Após a conclusão das obras, a Prefeitura divulgará as informações sobre o retorno da feira ao local original.