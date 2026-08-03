Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 03 de agosto de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Economia

Dia dos Pais: pesquisa mostra que pesquisar preços pode trazer economia de até 180% no presente

Levantamento do Procon-SP também mostra aumento médio de 7,03% nos preços dos perfumes e alta de 17,76% no valor médio do rodízio em churrascarias em relação ao ano passado

03 agosto 2026 - 13h11Por Agência SP
O Procon-SP recomenda que o consumidor pesquise preços antes da compra, compare as condições oferecidas pelos estabelecimentos, verifique o valor do frete nas compras online e fique atento às condições de parcelamento e aos juros cobrados.O Procon-SP recomenda que o consumidor pesquise preços antes da compra, compare as condições oferecidas pelos estabelecimentos, verifique o valor do frete nas compras online e fique atento às condições de parcelamento e aos juros cobrados. - (Foto: Divulgação/Agência SP)

Pesquisa de preços realizada pelo Procon-SP para o Dia dos Pais reforça a importância de pesquisar antes de comprar, já que um mesmo produto pode apresentar variações superiores a 180% entre os estabelecimentos.

O levantamento foi realizado entre 20 e 23 de julho e analisou preços de perfumes masculinos, itens de barbearia, kits para churrasco, ferramentas elétricas, smartwatches e rodízios em churrascarias. Foram pesquisados seis grandes sites de comércio eletrônico para os produtos e 50 churrascarias distribuídas pelas cinco regiões da capital paulista. Os preços considerados são os praticados à vista e não incluem frete, promoções ou descontos específicos.

Entre os produtos pesquisados, a maior variação foi encontrada na Máquina de Barbear Shaver Kemei TX1 Gold, que apresentou diferença de 188,8% – entre R$ 117,97 e R$ 340,67. Também chamaram atenção as diferenças verificadas no Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 44 mm, com variação de 115,7%, e no conjunto para churrasco Tramontina de 15 peças, cuja diferença chegou a 96,8%.

Na categoria de perfumes masculinos, a maior diferença foi registrada no Joop! Homme Eau de Toilette 125 ml, cujo preço variou 109,5%, de R$ 179,90 a R$ 377,00. Em comparação com a pesquisa realizada em 2025, o preço médio dos perfumes aumentou 7,0%, percentual superior ao IPC-SP da Fipe para o mesmo período, que foi de 3,9%.

Rodízio em churrascarias

O levantamento também avaliou os preços cobrados por rodízios em churrascarias da capital. O preço médio encontrado foi de R$ 142,70, frente aos R$ 121,18 registrados em 2025, representando aumento médio de 17,7%. A maior diferença de preços foi observada na região central da cidade, onde o valor do rodízio variou de R$ 49,99 a R$ 265,00, uma diferença de 430,1%.

A pesquisa completa está disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/Relatorio-Dia-dos-Pais-2026-NP.pdf

Orientações ao consumidor

O Procon-SP recomenda que o consumidor pesquise preços antes da compra, compare as condições oferecidas pelos estabelecimentos, verifique o valor do frete nas compras online e fique atento às condições de parcelamento e aos juros cobrados.

Nas compras pela internet, é importante guardar todas as informações da oferta e os comprovantes da compra. O consumidor também tem direito ao arrependimento no prazo de sete dias nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

Ao receber o produto, a orientação é conferir a mercadoria antes de assinar o comprovante de entrega e exigir sempre a nota fiscal. Para quem optar por comemorar a data em restaurantes, o Procon-SP lembra que a gorjeta é facultativa e que a cobrança de taxa de desperdício não é permitida.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Circuito das Artes reúne mais de 20 mil pessoas no Parque Centenário em Mogi das Cruzes
Região

Circuito das Artes reúne mais de 20 mil pessoas no Parque Centenário em Mogi das Cruzes

Prefeitura de Poá promove campanha de adoção responsável de cães e gatos durante o mês de agosto
Região

Prefeitura de Poá promove campanha de adoção responsável de cães e gatos durante o mês de agosto

Prefeito Saulo Souza lança editais da Política Aldir Blanc para fortalecer a cultura de Poá
Região

Prefeito Saulo Souza lança editais da Política Aldir Blanc para fortalecer a cultura de Poá

Inimigos que transformam o câncer colorretal no segundo tumor de maior incidência no Brasil
Região

Inimigos que transformam o câncer colorretal no segundo tumor de maior incidência no Brasil

Quem deve tomar a vacina do sarampo? Quais sintomas? Tire suas dúvidas
Saúde

Quem deve tomar a vacina do sarampo? Quais sintomas? Tire suas dúvidas

Ferraz realiza avaliação técnica de árvores no Paço Municipal com uso de tomografia arbórea
Meio Ambiente

Ferraz realiza avaliação técnica de árvores no Paço Municipal com uso de tomografia arbórea