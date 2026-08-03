Dia dos Pais: pesquisa mostra que pesquisar preços pode trazer economia de até 180% no presente

Pesquisa de preços realizada pelo Procon-SP para o Dia dos Pais reforça a importância de pesquisar antes de comprar, já que um mesmo produto pode apresentar variações superiores a 180% entre os estabelecimentos.

O levantamento foi realizado entre 20 e 23 de julho e analisou preços de perfumes masculinos, itens de barbearia, kits para churrasco, ferramentas elétricas, smartwatches e rodízios em churrascarias. Foram pesquisados seis grandes sites de comércio eletrônico para os produtos e 50 churrascarias distribuídas pelas cinco regiões da capital paulista. Os preços considerados são os praticados à vista e não incluem frete, promoções ou descontos específicos.

Entre os produtos pesquisados, a maior variação foi encontrada na Máquina de Barbear Shaver Kemei TX1 Gold, que apresentou diferença de 188,8% – entre R$ 117,97 e R$ 340,67. Também chamaram atenção as diferenças verificadas no Smartwatch Samsung Galaxy Watch8 44 mm, com variação de 115,7%, e no conjunto para churrasco Tramontina de 15 peças, cuja diferença chegou a 96,8%.

Na categoria de perfumes masculinos, a maior diferença foi registrada no Joop! Homme Eau de Toilette 125 ml, cujo preço variou 109,5%, de R$ 179,90 a R$ 377,00. Em comparação com a pesquisa realizada em 2025, o preço médio dos perfumes aumentou 7,0%, percentual superior ao IPC-SP da Fipe para o mesmo período, que foi de 3,9%.

Rodízio em churrascarias

O levantamento também avaliou os preços cobrados por rodízios em churrascarias da capital. O preço médio encontrado foi de R$ 142,70, frente aos R$ 121,18 registrados em 2025, representando aumento médio de 17,7%. A maior diferença de preços foi observada na região central da cidade, onde o valor do rodízio variou de R$ 49,99 a R$ 265,00, uma diferença de 430,1%.

A pesquisa completa está disponível em: https://www.procon.sp.gov.br/wp-content/uploads/2026/07/Relatorio-Dia-dos-Pais-2026-NP.pdf

Orientações ao consumidor

O Procon-SP recomenda que o consumidor pesquise preços antes da compra, compare as condições oferecidas pelos estabelecimentos, verifique o valor do frete nas compras online e fique atento às condições de parcelamento e aos juros cobrados.

Nas compras pela internet, é importante guardar todas as informações da oferta e os comprovantes da compra. O consumidor também tem direito ao arrependimento no prazo de sete dias nas compras realizadas fora do estabelecimento comercial.

Ao receber o produto, a orientação é conferir a mercadoria antes de assinar o comprovante de entrega e exigir sempre a nota fiscal. Para quem optar por comemorar a data em restaurantes, o Procon-SP lembra que a gorjeta é facultativa e que a cobrança de taxa de desperdício não é permitida.