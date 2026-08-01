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Jornal Diário de Suzano - 01/08/2026
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Cidades

Atividades do 'Agosto Jovem' começam nesta segunda-feira com 'Gincana dos Estagiários'

Mês da juventude será marcado por ações culturais, esportivas, educativas e de qualificação promovidas pelas secretarias em todas as regiões de Suzano

01 agosto 2026 - 16h33Por De Suzano
"Gincana dos Estagiários" será realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna - (Foto: Wanderley Costa/Secop Suzano)

O evento “Agosto Jovem”, organizado pela Secretaria de Governo de Suzano, em parceria com o Conselho Municipal da Juventude (Comjuve) e outras pastas, terá início nesta segunda-feira (03/08) com a “Gincana dos Estagiários”, que será realizada no Cineteatro Wilma Bentivegna (rua Paraná, 70), a partir das 13h30. Ao longo de todo o mês, a iniciativa promoverá uma ampla programação voltada à juventude, com atividades culturais, esportivas, educativas e de desenvolvimento profissional em diferentes regiões da cidade.

A abertura será dedicada aos estagiários da prefeitura, que participarão de uma gincana organizada pela Secretaria Municipal de Administração. A atividade foi preparada para apresentar, de forma dinâmica e interativa, o funcionamento da administração pública, estimulando a integração, o trabalho em equipe e o aprendizado sobre os serviços prestados.

A programação do “Agosto Jovem” reúne ações desenvolvidas pelas Secretarias de Cultura; Esporte e Lazer; Assistência e Desenvolvimento Social; Segurança Cidadã; Comunicação Pública; Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego; Meio Ambiente; entre outras, oferecendo oportunidades de lazer, conhecimento, cidadania e qualificação para adolescentes e jovens.

Um dos destaques será o “Juventude no Parque”, marcado para o dia 21 de agosto (sexta-feira), no Parque Municipal Max Feffer. A expectativa é reunir mais de mil jovens da cidade, divididos entre os períodos da manhã e da tarde, em uma programação repleta de atrações esportivas, culturais e ambientais. Entre as atividades previstas estão visita guiada ao Viveiro Municipal Tomoe Uemura, plantio de mudas, partidas de vôlei na Arena Suzano, oficinas de dança e grafite no Pavilhão da Cultura Afro-Brasileira Zumbi dos Palmares, além de mentorias e testes vocacionais em estandes voltados à orientação dos participantes.

A ação é organizada pelas Secretarias de Cultura, de Meio Ambiente e de Esporte e Lazer, reforçando a proposta de integração entre diferentes áreas da administração pública.

Encerrando a programação, em 28 de agosto (sexta-feira), o Complexo Educacional e Cultural Mirambava receberá o “TED-X”, iniciativa das Secretarias de Governo e de Comunicação Pública que reunirá estudantes do município para acompanhar palestras curtas sobre empreendedorismo, mercado de trabalho, inovação e profissões, ministradas por empresários e profissionais convidados. O evento também contará com estandes de instituições de ensino e organizações voltadas à formação profissional.

O presidente do Conselho Municipal da Juventude (Comjuve), André Luis Bom Fim, destacou a importância da programação para fortalecer o protagonismo juvenil no município. “O ‘Agosto Jovem’ é resultado de um trabalho construído em conjunto por diversas secretarias e parceiros para oferecer oportunidades, conhecimento e lazer aos jovens de Suzano. Queremos que eles participem, conheçam os serviços públicos e sejam protagonistas na construção da cidade”, afirmou.

O secretário municipal de Governo, Alex Santos, ressaltou que a iniciativa reforça o compromisso da administração com as políticas públicas voltadas à juventude. “Estamos preparando uma programação ampla e diversificada, que envolve diferentes áreas da administração municipal. O objetivo é aproximar os jovens do poder público, ampliar oportunidades e mostrar que Suzano investe continuamente em ações voltadas para essa parcela tão importante da população”, declarou.

O prefeito Pedro Ishi afirmou que o projeto representa mais um investimento da gestão no desenvolvimento dos jovens suzanenses. “Nossa gestão acredita que investir na juventude é investir no futuro de Suzano. O ‘Agosto Jovem’ reforça esse compromisso ao promover conhecimento, esporte, cultura, cidadania e qualificação, fortalecendo o diálogo com a juventude e criando oportunidades para que os jovens desenvolvam todo o seu potencial”, concluiu.

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